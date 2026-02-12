중기중앙회, 'TV홈쇼핑 지원사업' 참여할 지역 중소기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈앤쇼핑 생방송 지원

중소기업중앙회 지역 중소기업의 판로 확대 지원을 위한 '중소기업 TV홈쇼핑 입점 지원사업(일사천리 사업)' 참여기업을 모집한다고 12일 밝혔다.

우수한 제품을 생산하고도 유통망 확보에 어려움을 겪는 지역 중소기업의 TV홈쇼핑 진출을 지원하는 사업이다. 판로 다각화와 지역 상품 경쟁력 강화, 국내 소비재 제조 기반 유지를 목표로 2012년부터 중기중앙회와 홈앤쇼핑이 공동 운영하고 있다.

신청대상은 사업에 참여하는 12개 지역에 본사 또는 제조공장을 둔 제조 중소기업이다. 다만 직접 제조하지 않고 단순 유통만 하는 기업과 최근 2년 이내 지원받은 기업은 제외된다.

접수 일정은 지역별로 다르다. 참여를 희망하는 기업은 지역별 접수기한 내에 중기중앙회 홈페이지에서 신청서를 작성해 온라인으로 제출하면 된다.

방송 입점 기업은 서류심사·홈쇼핑 MD상담 및 선정위원회 심의를 거쳐 선정될 예정이며, 선정된 기업의 상품은 오는 4월부터 12월까지 홈앤쇼핑 채널을 통해 방송될 예정이다.

선정 기업에는 홈앤쇼핑 1회(50분) 생방송 기회와 방송 제작비를 지원받는다. 다만 일부 지역의 경우 기업 자부담 금액이 발생할 수 있다.

신청 관련 세부 사항은 중기중앙회 홈페이지 '지원사업' 메뉴에서 'TV홈쇼핑 입점'과 '일사천리'에서 확인할 수 있다.





양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "일사천리 사업은 단순한 비용 지원을 넘어, 중소기업이 홈쇼핑 유통 전 과정을 직접 경험하며 상품의 시장경쟁력을 점검하고 높일 수 있도록 지원하는 데 의미가 있다"며 "우수한 상품을 생산하는 지역 중소기업의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

