울주군, 청년 주택 임차비용 지원사업 추진

무주택 청년 대상 월 최대 20만원 지원… 주거 안정·지역 정착 도모

울산 울주군은 청년의 주거비 부담을 완화하고 지역 정착을 지원하기 위해 '2026년 청년 주택 임차비용 지원사업'을 추진한다.

이 사업은 신청일 기준 울주군에 주민등록상 주소지를 둔 18세부터 39세까지의 무주택 청년을 대상으로, 임차보증금 대출이자 또는 월세를 월 최대 20만원 이내에서 최장 2년간 지원하는 내용으로 운영된다.

임차보증금 대출이자 지원은 보증금 2억원 이하의 전세 또는 보증부 월세 주택에 거주하는 경우 신청할 수 있었으며, 월세 지원은 보증금 1억원 이하이면서 월세 80만원 이하의 주택에 거주하는 청년을 대상으로 했다.

소득 요건은 기준중위소득 180% 이하로, 1인 가구 기준 월 소득 461만 6000원 이하인 경우 신청이 가능했다. 지원 대상 주택은 울주군 전용면적 85㎡ 이하의 주거용 주택으로 제한된다.

지원 신청은 이날부터 다음 달 18일까지 울주군 청년정책 플랫폼을 통해 온라인으로만 접수됐으며, 신청자는 관련 증빙서류를 함께 제출하도록 했다.

울주군은 신청자를 대상으로 자격 요건에 대한 서류 심사와 유사 사업 중복 여부 등을 검토해 지원 대상자를 최종 선정할 계획이다.

신청 절차와 자격 요건, 제출 서류 등 자세한 사항은 울주군청 일자리지원과 청년지원팀을 통해 안내됐다.





울주군 관계자는 "청년 주택 임차비용 지원사업을 통해 청년들이 울주군에 안정적으로 정착하고, 주거 안정과 경제적 부담 완화에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

울주군 청년 주택 임차비용 지원사업 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

