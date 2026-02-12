'3가구 중 1가구'가 반려동물 양육…월평균 양육비 약 12만1000원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 반려동물 양육현황·동물복지 국민의식조사

반려동물 양육가구 비율이 약 30%로 기존 '4가구 중 1가구'에서 '3가구 중 1가구'로 확대되며 반려동물 양육가구 수가 증가한 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 이같은 내용을 담은 '2025년 반려동물 양육현황 조사'와 '2025년 동물복지에 대한 국민의식 조사' 결과를 12일 발표했다.

아시아경제DB

AD

농식품부는 동물복지에 대한 국민들의 인식 수준을 파악하고, 정책의 기초자료로 활용하기 위해 매년 동물복지 국민의식조사를 실시해 왔다. 올해부터는 국가데이터처와의 협의를 통해 인구주택총조사 표본을 바탕으로 방문조사를 실시해 반려동물 양육현황을 조사해 이를 국가승인통계로 발표한다.

◆반려동물 양육현황= 이 결과 반려동물을 현재 거주지에서 직접 양육하는 비율은 29.2%로 나타났다. 이웃집 3곳 중 1곳이 반려동물과 함께 살아가고 있음을 의미한다. 농식품부는 '반려동물 양육이 특정 계층이나 일부 가구의 선택을 넘어 일상적인 생활 양식으로 자리 잡았음을 보여주는 결과'라고 평가했다.

반려동물 양육 가구 중 개를 기르는 비율이 80.5%로 가장 높았고, 고양이(14.4%)가 뒤를 이었다. 반려견 중심의 양육 구조가 여전히 유지되고 있는 것으로 나타났다.

반려동물 1마리당 월평균 양육비용은 약 12만1000(병원비 3만7000원)으로, 병원비 중 사고·상해·질병 치료 비용은 1만4000원으로 나타났다. 또 개의 양육비용(13만5000원)이 고양이(9만2000원)보다 높은 것으로 조사됐다.

◆동물복지에 대한 국민의식= 동물복지 관련 주요 법령 및 제도에 대한 인지도는 74.9%로, 전년도와 유사한 수준을 유지했다. 반려동물 양육 여부에 따라 반려인(90.2%)과 비반려인(68.9%) 간 인지도 격차는 여전히 존재했으나, 전반적인 제도 인식 수준은 상승하는 추세를 보였다.

반려견 양육자들이 외출 시 목줄 및 인식표 착용, 배설물 수거와 같은 준수사항을 잘 지키는지에 대한 긍정적 응답은 48.8%로 나타났다. 다만 제도 인식 정도와 비교하면 실제 실천은 아직 충분하다고 보기 어려운 수준이며, 반려인(86.9%)과 비반려인(39.9%) 간 인식 격차도 큰 것으로 나타났다.

동물학대의 심각성과 처벌 필요성에 대해서는 반려동물 양육 여부와 관계없이 매우 높은 수준의 공감대가 형성된 것으로 조사됐다. 동물학대범에 대한 강력한 처벌 및 사육금지 조치에 대해 응답자의 93.2%가 찬성한다고 답했으며, 반려인(94.3%)과 비반려인(92.7%) 간 인식 차이도 크지 않았다.

반려동물 입양경로는 지인을 통한 분양(유료·무료)이 46.0%로 가장 많았고, 펫숍에서 구입함(28.7%), 길고양이 등을 데려다 키움(9.0%) 순으로 나타났다.





AD

주원철 농식품부 동물복지정책국장은 "올해부터는 반려동물 양육현황이 국가통계로 승인돼 반려동물 양육 현황에 대한 국가의 공식적인 통계가 마련됐다는 점에 의미가 있다"며 "이번 조사 결과를 바탕으로 반려동물 양육 부담 완화, 책임 있는 반려문화 확산, 동물학대 예방 등 동물복지 정책 전반을 추진해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>