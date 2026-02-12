블랙핑크, 국립중앙박물관을 핑크빛으로…K팝 최초 협업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미니 3집 '데드라인' 발매 기념

블랙핑크가 오는 26일부터 다음 달 8일까지 국립중앙박물관과 협력해 '국중박 X 블랙핑크' 프로젝트를 진행한다고 YG엔터테인먼트가 12일 밝혔다.

K팝 아티스트가 국립중앙박물관과 공식적으로 대규모 협업을 전개하는 사례는 블랙핑크가 처음이다. 이번 행사에는 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이가 공식 파트너로 동참한다.

행사 기간 국립중앙박물관 외관은 블랙핑크와 이번 프로젝트를 상징하는 핑크빛 조명으로 물든다. 멤버들은 박물관 대표 유물 8종의 오디오 도슨트에 직접 참여해 한국 문화유산의 안내자로 나선다.

핵심 장소인 '역사의 길' 광개토대왕릉비 앞에서는 미니 3집 '데드라인' 전곡 리스닝 세션을 연다. 스포티파이 프리미엄 이용자를 위한 특별 세션으로 운영한다.

앨범 발매 하루 전인 26일 시작하는 사전 청취는 오는 19일 오후 8시 네이버 예약을 통해 신청한 인원이 대상이며, 정식 발매 시점인 27일 오후 2시 이후부터는 박물관 방문객 누구나 참여할 수 있다.





한편 블랙핑크 미니 3집에는 타이틀곡 '고'(GO)를 비롯해 선공개곡 '점프'(JUMP), '미 앤 마이'(Me and my), '챔피언'(Champion), '퍽보이'(Fxxxboy)까지 총 5개 트랙이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

