KAI·조선대, 항공우주 AI 융합 인재 양성 맞손

산업 현장 연계한 융합 교육 추진

KAI(한국항공우주산업)와 조선대학교가 항공우주 분야 AI 융합 인재 양성을 위해 손을 잡았다.

MOU 체결 기념사진. 사진 왼쪽부터 김춘성 조선대 총장, 박경은 KAI CS 본부장. KAI 제공

AD

양 기관은 11일 조선대학교 본관에서 항공우주 분야 AI 융합 교육을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 KAI CS본부 박경은 전무와 김춘성 조선대 총장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 항공우주 산업의 미래 인력 수요 증가에 대응해 AI 기반 항공우주 융합 인재를 체계적으로 양성하고, 관련 신기술 교류와 공동 연구개발을 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 특히 성장 잠재력이 높은 AI 기반 항공우주 IPS(통합체계지원) 분야를 중심으로 교육·연구 협력을 단계적으로 강화할 방침이다. 산업 및 정부 연계 사업 참여를 통해 교육-연구-사업으로 이어지는 지속 가능한 협력 구조를 구축한다는 계획이다.

협약에 따라 KAI와 조선대는 교육·연구 프로그램과 시설을 공동 활용하고, 항공우주 전문 인력 양성을 위한 각종 지원 사업을 발굴·수행한다. 아울러 연구개발 및 관련 과제 수행, 컨소시엄 구성 등에서도 상호 협력을 이어가기로 했다.

박경은 전무는 "이번 협약은 항공우주 IPS 분야에 AI를 접목한 교육과 연구를 산업 현장과 연계해 실질적인 성과로 이어가기 위한 협력의 출발점"이라며 "KAI가 보유한 IPS 운영 경험과 기술 역량을 대학의 교육·연구와 결합해 지속 가능한 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.





AD

김춘성 총장은 "AI 융합 역량을 기반으로 항공우주 IPS 분야에 특화된 전문 인재를 양성하고, 산학 협력을 통해 공공성과 산업성을 모두 갖춘 연구 성과를 창출하는 데 의미가 있다"며 "이번 협약을 계기로 정부·산업 연계 연구와 교육 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>