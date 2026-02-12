포천시, 2026년 지역공동체 주민제안 공모사업 추진

경기 포천시는 주민 주도의 지역문제 해결과 공동체 활성화를 위해 '2026년 지역공동체 주민제안 공모사업'을 추진하며, 오는 27일까지 참여 공동체를 모집한다.
공모사업은 주민 스스로 지역에 필요한 사업을 기획·제안하고 실행하는 방식으로 운영되며, 이웃 간 소통과 협력을 기반으로 지속 가능한 지역공동체를 조성하기 위해 추진된다.
신청 대상은 포천시에 거주하거나 생활권을 둔 5인 이상의 주민모임으로, 신규 공동체도 참여할 수 있다. 다만 구성원 중 50% 이상이 공동체 필수교육을 이수해야 신청이 가능하다.
선정 절차는 서류심사와 전문가심사, 지역공동체 육성위원회 심의를 거쳐 진행되며, 4월 중 최종 선정할 예정이다. 선정된 공동체에는 강사비, 홍보비, 소모품비 등 공동체 활동에 필요한 비용을 단계별로 200만원에서 최대 700만원까지 지원한다.
아울러 공고 기간 동안 사업 신청을 희망하는 공동체를 대상으로 제안서 작성 방법, 사업 추진 절차, 구비서류 안내 등 사전 컨설팅도 지원한다. 자세한 사항은 포천시청 및 포천시공동체지원센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
포천시 관계자는 "작은 모임과 아이디어가 지역 변화를 이끄는 출발점이 될 수 있다"며 "공동체 활동에 관심 있는 주민들의 적극적인 참여를 통해 이웃과 함께 성장하는 포천을 만들어 가겠다"고 말했다.
포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>