현대제철, LNG 저장탱크 핵심 초저온 시험 기술 확보

국내 최초 KOLAS 인정

에너지 인프라 경쟁력 강화

현대제철이 차세대 에너지 저장 시설의 핵심인 초저온 소재 시험 분야에서 국내 철강업계 최초로 국제 공인 시험 역량을 확보했다.

현대제철 포항시험소 초저온 인장 시험 설비. 현대제철 제공

현대제철 포항시험소는 최근 국가기술표준원 산하 한국인정기구 KOLAS로부터 초저온 인장 시험에 대한 국제공인시험기관 인정을 취득했다. KOLAS 인정은 국제 표준에 따라 시험·교정·검사 기관의 기술 역량을 검증하는 제도로, 해당 성적서는 국제시험인정협력기구 회원국 104개국에서 동일한 효력을 갖는다.

이번 인정은 전 세계적으로 가장 까다로운 기준으로 평가되는 LNG 저장탱크 설계·시공 표준의 시험 요건을 충족한 국내 최초 사례다. 특히 단순 시험 수행을 넘어 엄격한 온도 제어 조건까지 포함해 인정을 받아, 현대제철의 초저온 시험 역량이 세계 최고 수준임을 입증했다는 평가다.

초저온 인장 시험은 영하 165℃ 이하의 극저온 환경에서 철근이 충격과 하중을 견디는 성능을 평가하는 핵심 품질 검증 절차다. 시편 중심부의 온도 편차 제어, 극저온 도달 후 유지 시간 관리, 변형률 제어 속도 등 고도의 정밀한 시험 기술이 요구된다.

그동안 국내에서는 이러한 시험을 수행하기 위해 해외 전문 기관인 룩셈부르크 과학기술연구소에 의존해 왔으나, 현대제철이 자체 기술로 시험 체계를 구축하며 기술 자립을 이뤄냈다.

이번 성과로 현대제철은 소재 생산부터 국제 공인 성적서 발급까지 자체 수행할 수 있는 원스톱 솔루션 역량을 확보했다. 이에 따라 통상 3개월 이상 소요되던 인증서 발급 기간을 대폭 단축해 납기 경쟁력도 강화할 수 있게 됐다.

국내 LNG 프로젝트 현장에서도 기대감이 커지고 있다. LNG 터미널 주요 발주처인 한국가스공사와 시공사 두산에너빌리티는 이번 KOLAS 인정 취득이 현재 진행 중인 당진 LNG 생산기지 건설에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 해외 기관 의존 없이 국내에서 신속하고 정확한 검증이 가능해졌다는 점이 높게 평가되고 있다.





현대제철 관계자는 "이번 KOLAS 인정은 현대제철이 단순한 철강 소재 공급사를 넘어 신뢰와 안전을 제공하는 기술 기업으로 도약했음을 보여주는 사례"라며 "지속적인 연구개발과 시험 분석 역량 고도화를 통해 고객사가 먼저 찾는 프리미엄 파트너가 되겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

