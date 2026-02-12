삼성전자, 'KBIS 2026'서 美 특화 가전 라인업 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 17~19일 북미 최대 주방·욕실 전시회 참가

고도화된 AI 탑재된 '비스포크 AI 가전' 소개

삼성전자가 오는 17~19일(현지시간) 미국 플로리다주 올란도에서 열리는 'KBIS 2026(The Kitchen&Bath Industry Show 2026)'에

참가해 북미 시장에 특화된 가전 라인업을 선보인다고 12일 밝혔다. KBIS는 글로벌 650개 이상의 업체가 참가하는 북미 최대 규모 주방·욕실 전시회다.

지난해 개최된 북미 최대 규모 주방·욕실 전시회 'KBIS 2025' 내 삼성전자 부스 전경. 삼성전자

AD

삼성전자는 이번 전시회에서 한층 고도화된 인공지능(AI)을 탑재한 '비스포크 AI 가전'과 럭셔리 빌트인 가전 '데이코' 라인업 등 북미 시장에 특화된 제품을 전시해 브랜드 위상을 강화할 예정이다.

대표적으로 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 올해까지 CES 혁신상을 10회 수상한 제품으로, 인식 성능이 크게 향상된 'AI 비전(AI Vision)' 기능을 지원한다. AI 비전은 내부 카메라를 이용해 식재료를 인식하는 기능으로, 기존에는 신선식품 37종, 가공·포장 식품 50종으로 제한이 있었으나 구글 제미나이를 결합해 인식 가능한 대상이 크게 확대됐다. 인식된 식재료 정보를 기반으로 'AI 푸드 매니저'가 식품 입출고를 기록하고 요리법도 추천하는 등 한층 진화된 식생활 경험을 제공한다.

전시된 '비스포크 AI 패밀리허브'를 통해 인기 요리 영상 추천은 물론, 영상 내용을 레시피로 변환해주는 '비디오 투 레시피(Video to Recipe)' 기능, 사용자의 목소리를 인지·구별해 개인별 맞춤 콘텐츠를 제공하는 '보이스 ID' 기능 등을 확인할 수 있다.

삼성전자의 2026년형 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고. 삼성전자

또 상단 쿡탑과 하단 오븐을 결합한 북미 시장 특화 제품인 '비스포크 슬라이드인 인덕션 레인지'를 전시한다. 이 제품은 강력한 조리 성능을 갖춘 것은 물론, 7형 스크린을 통해 레시피를 추천하고 해당 레시피의 조리값을 제품에 자동으로 설정해주는 '스마트싱스 푸드' 서비스를 지원한다.

이외에도 ▲습도 센서를 통해 최적의 조리 시간을 자동으로 설정하는 '후드 일체형 전자레인지(OTR 전자레인지)' ▲내부 카메라로 식품을

인식해 맞춤형 레시피를 제공하는 'AI 프로 쿠킹(AI Pro cooking)' 기능을 지원하는 '비스포크 월 오븐' 등 다양한 AI 주방 가전들을 전시할 예정이다.

미국 시장에 특화된 '비스포크 AI 벤트 콤보(Vented Combo)' 세탁건조기도 전시된다. 이 제품은 외부로 습기를 배출하는 벤트 타입 건조 방식을 적용한 제품으로, 68분(슈퍼스피드 사이클에서 4.5kg의 면 50%·폴리 50% 기준) 만에 세탁부터 건조까지 빠르게 완료할 수 있다.

삼성전자는 또 주방 인테리어와 조화롭게 어우러지는 '데이코'의 럭셔리 빌트인 가전 라인업도 전시할 예정이다. 특히 주방을 벽장 속에 숨긴 듯한 전시 연출을 통해 데이코 가전이 인테리어와 디자인 경계를 허물고 매끄럽게 조화를 이루는 모습을 강조할 예정이다.

삼성전자는 ▲최고급 메탈 소재로 내부 전면을 감싸 식재료를 신선하고 위생적으로 보관하는 1도어 컬럼(Column)형 냉장?냉동고 ▲전자레인지와 오븐이 결합돼 간편 조리와 오븐 조리를 동시에 할 수 있는 '콤비 월 오븐' ▲식기에 찌든 얼룩을 말끔히 제거하는

'스톰워시(StormWash+)' 기능과 세척이 종료된 후 자동으로 문을 열어 식기를 빠르고 효율적으로 건조하는 '오토 릴리즈 도어(Auto Release Door)'가 적용된 식기세척기 등을 전시한다.

삼성전자 전시관에는 와인 셀러(Wine Cellar)와 와인 디스펜서(Wine Dispenser) 등 와인 전용 가전의 특별 전시 공간이 마련될 예정이다. 데이코의 풀 컬럼 와인 셀러는 와인 숙성고처럼 열, 빛, 습도, 진동에서 와인을 보호해 최적의 상태를 유지한다. 세 개의 독립된 내부 공간을

각각 4~18℃로 설정할 수 있어, 와인의 특성에 맞춰 최적의 온도로 보관할 수 있다.

데이코의 와인 디스펜서는 아르곤(Argon) 가스 기술을 사용해 와인의 맛과 향을 손실없이 최대 60일 동안 신선하게 유지시킨다. 와인을 네 병까지 거치할 수 있으며, 두 가지 다른 온도를 동시에 유지하는 '듀얼 온도 존(Dual temperature zone)'을 갖춰

레드·화이트 와인을 각각 최적의 온도로 제공할 수 있다. 또 LCD 터치 스크린을 통해 와인 한 모금, 반잔, 한잔 등 추출량을 손쉽게

조절할 수 있다.

이상직 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "삼성전자는 미국 시장에 특화된 기능 및 성능을 갖춘 '비스포크 AI 가전'과





AD

럭셔리 빌트인 가전 '데이코' 라인업을 통해 미국 시장을 적극 공략할 것"이라고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>