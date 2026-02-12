씨케이솔루션, 주당 2.0주 무상증자 결정

씨케이솔루션은 보통주식 1주당 2.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 12일 공시했다.





신주 배정기준일은 다음달 3일이고, 상장 예정일은 다음달 23일이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

