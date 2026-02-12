한국증권금융, 성장금융과 ‘K-growth 펀드’ 조성 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국증권금융은 12일 한국성장금융투자운용과 'K-growth 펀드' 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 증권금융은 K-growth 펀드에 총 620억원을 출자한다. 성장금융은 총 3100억원 규모의 하위펀드를 조성해 국내 자본시장의 모험자본 공급과 벤처시장 활성화를 지원할 예정이다.

해당 펀드는 인공지능(AI)·바이오·에너지 등 첨단전략산업 밸류체인에 속한 중소·중견기업에 투자하는 펀드를 대상으로 매칭 자금을 공급한다.

김정각 증권금융 사장은 "펀드 조성을 통해 정부의 생산적 금융을 적극 지원하고, 자본시장 참여자와 함께 미래 성장을 위한 도약을 추구할 것"이라며 "첨단전략산업의 육성과 혁신기업의 스케일업을 독려하여 자본시장의 발전을 위한 시너지 창출을 위해 노력할 것"이라고 말했다.





허성무 성장금융 대표는 "민간자금 매칭이 어려운 상황 속 매칭 자금의 공급은 하위펀드의 신속한 결성과 투자에 큰 도움이 될 것"이라며 "양 기관의 협력으로 미래 첨단 기업의 자금 조달 기회를 넓히고, 국내 자본시장과 경제의 지속 가능한 성장에 도움이 되도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

