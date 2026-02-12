인제군, 국비 중단에도 '청년일자리' 사수…자체 예산 투입 7명 모집

인제군, 청년일자리 지원사업 독자 추진

강원도 인제군이 지역 청년의 취업과 정착을 돕기 위한 '2026년 청년일자리 지원사업'참여자를 모집한다.

인제군청 전경.

이번 사업은 지역 내 청년에게 적합한 일자리를 발굴·연계해 취업 기회를 넓히고, 인제군에서 안정적으로 생활 기반을 마련할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

기존 '지역혁신형 청년일자리사업' 인건비 지원이 2025년 2월 종료되면서 국비 지원이 중단됐다. 이로 인해 도내 다수 시·군이 사업을 이어가지 못한 상황이다.

이런 가운데 인제군은 청년 고용 공백을 최소화하기 위해 자체 군비 1억 2천만 원을 투입해 사업을 독자적으로 전환·추진하고 있다.

현재 강원도 18개 시·군 가운데 인제군을 포함한 3개 시·군만이 자체 예산으로 청년일자리 지원사업을 운영 중이다.

모집 규모는 4개 업체 대상 7명이며, 접수 기간은 2월 11일부터 3월 6일까지다.

신청은 청년이 희망하는 사업장을 직접 방문해 접수하는 방식으로 진행된다.

신청 대상은 2026년 1월 1일 기준 만 18세 이상 49세 이하(2007년 1월 16일~1977년 1월 15일 출생) 청년으로, 인제군 거주자 또는 거주 예정자다.

타지역 거주자가 참여자로 선정될 경우 통보일로부터 1개월 이내 전입한 뒤 이를 인제군 경제산업과에 통보해야 한다.

근무 조건은 사업장별로 다르지만 최저임금 이상을 지급하며, 월 임금은 215만6880원 이상이 기준이다. 고용은 6개월 이상 유지해야 하고, 4대 보험 가입은 의무다.

선발은 사업장별 면접을 거쳐 최종 결정되며, 면접 일정은 개별 통보된다.

군은 최종 미채용자 명단을 관리해 향후 대체 채용이 발생할 경우 개별 연락을 통해 채용을 연계할 방침이다.





신선미 경제산업과장은 "청년일자리 지원사업을 통해 청년들에게 적합한 지역 일자리를 제공해 인제군에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

