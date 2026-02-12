지난해 유상증자 발행액 33조6957억원…전년比 26.3%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국예탁결제원은 지난해 유상증자 발행규모가 총 695개사, 33조6957억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 증자 회사 수는 전년 대비 3.3% 감소하고 금액은 26.3% 증가했다.

시장별로 유가증권시장은 56개사, 16조8538억원으로 전년 대비 각각 5.7%, 98.8% 증가했다. 코스닥 시장은 231개사, 4조7798억원으로 회사 수는 2.2% 증가하고 금액은 7.2% 감소했다. 코넥스 시장은 35개사, 3172억원으로 전년 대비 각각 25.0%, 72.3% 늘었다. 비상장사는 373개 사, 11조7449억원으로 각각 9.5%, 8.7% 줄었다.

배정 방식별로 일반공모는 119건, 3조9212억원(11.64%), 주주배정은 92건, 11조9268억원(35.42%), 제3자배정은 806건, 17조8477억원(52.94%)이었다.

유상증자 금액 규모가 가장 큰 회사는 한화에어로스페이스(4조2188억원)이었다. 이어 고려아연(2조8336억원), SK이노베이션(2조원)이었다. 유상증자 주식 수가 가장 많은 회사는 한온시스템(3억4800만주), 위니아에이드(1억6800만 주), 오가닉티코스메틱홀딩스(1억4700만주) 순이었다.

지난해 무상증자 발행규모는 총 66개 사, 8억5900만주로 전년 대비 증자 회사 수는 24.1%, 주식 수는 25.0% 각각 감소했다.

시장별로 유가증권시장은 7개사, 6600만주로 각각 53.3%, 63.3% 감소했다. 코스닥 시장은 45개사, 7억1100만주로 증자 회사 수는 4.7%, 주식 수는 41.6% 증가했다. 코넥스 시장에서는 무상증자를 진행한 회사가 없었다. 비상장사는 14개사, 8200만주로 전년 대비 회사 수는 48.1%, 주식 수는 82.0% 각각 줄었다.

지난해 무상증자 66건 중 64건의 재원이 주식발행초과금으로 전체 대상 회사의 97.0%를 차지했다.





무상증자 금액 규모가 가장 큰 회사는 디앤디파마텍(3조1234억원)이었고, 증자 주식 수 규모가 가장 큰 회사는 현대바이오사이언스(4802만 주)였다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

