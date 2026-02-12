경찰 특수단, '여객기 참사' 부산항공청 등 압수수색

'참사 원인' 규명 위한 자료 확보
2024년 전남 무안국제공항에서 발생한 여객기 참사를 수사하는 경찰이 강제수사에 돌입했다.
경찰 특별수사단은 12일 오전 9시부터 부산지방항공청, 무안국제공항 시공을 맡았던 업체 등 2곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 경찰은 1999년 12월 무안공항이 착공될 때부터 참사 원인이 된 요소가 있었는지 여부를 규명하기 위한 자료를 확보 중인 것으로 알려졌다.
경찰은 여객기 참사와 관련해 업무상 과실치사상 등 혐의로 45명을 입건하고 중대시민재해 적용 가능 여부를 들여다보고 있다.
특수단에 사건이 이첩되기 전 전남경찰청에 설치됐던 수사본부도 항공철도사고조사위원회, 한국공항공사 등을 압수수색한 바 있다.
한편 2024년 12월 방콕발 제주항공 여객기가 무안공항 활주로에서 비상착륙을 시도하다 활주로 밖 로컬라이저 안테나 콘크리트 둔덕을 충돌한 뒤 폭발하는 사고가 발생했다. 이 사고로 탑승자 181명(승무원 6명·승객 175명) 가운데 179명이 숨졌다. 국내 항공기 사고 중 인명피해가 가장 컸다.
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
