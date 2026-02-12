설 연휴 9600개 병·의원 운영…"응급실은 중증환자에게"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

416개 응급의료기관 24시간 진료

'응급똑똑'앱 등에서 문 여는 병·의원 확인 가능

설 연휴(14~18일) 동안 일평균 9600여개 병·의원이 문을 연다. 정부는 경증 환자는 동네 병·의원을 먼저 이용하고 응급실은 중증환자에게 양보해 줄 것을 당부했다.

보건복지부 세종청사. 연합뉴스

보건복지부는 12일 이같은 내용의 설 연휴 의료기관 이용 방법을 발표했다. 연휴 기간 일평균 9600여개 병·의원이 운영되며, 416개 응급의료기관은 평소와 동일하게 24시간 진료한다.

정부는 경증 환자의 경우 가까운 동네 병·의원을 먼저 방문할 것을 권장했다. 진찰 결과에 따라 중증질환이 의심된다면 큰 병원으로 신속한 이송이 가능하다. 호흡곤란이나 갑작스러운 팔다리 저림 등 중증 증상이 있으면 즉시 119에 신고해 적정 응급의료기관으로 이송할 수 있다.

문 여는 병·의원 정보는 응급의료포털, '응급똑똑'앱, '응급의료정보제공'앱, 보건복지부 콜센터(129), 시도 콜센터(120) 등에서 확인할 수 있다. '응급똑똑'앱은 사용자가 입력한 증상을 바탕으로 응급실 방문 필요 여부를 안내하고 주변 의료시설 정보도 제공한다.

설 연휴 진료하는 병·의원 및 약국 현황. 보건복지부

복지부는 질환별 협력체계를 강화하고 응급의료 상황관리 및 비상 대응체계를 강화할 계획이다. 연휴 기간 17개 권역외상센터의 특수 외상 비상 진료체계를 운영하고, 134개 달빛어린이병원과 12개 소아전문응급의료센터도 정상 운영한다. 권역·지역심뇌혈관질환센터의 24시간 진료체계를 운영하고 심뇌혈관 진료 협력 체계를 강화한다.

중증 응급환자 이송 공백 방지를 위해 119구급대와 광역응급의료상황실이 협력하며, 닥터헬기와 중증환자 전담 구급차 탑승의사 비상대기 등 출동체계도 유지한다. 복지부와 중앙응급의료센터는 응급의료 상황 발생에 신속 대응할 수 있도록 24시간 상황실을 운영한다. 당직의료기관 준비체계 등 지역별 응급의료 대응체계를 점검하며, 대량환자 발생 등 긴급 재난 상황에 대비해 보건소 신속대응반 및 재난의료지원팀(DMAT, 전국 45개) 출동체계도 상시 유지한다.





이중규 공공보건정책관은 "국민들께서 안심하고 설 연휴를 보내실 수 있도록 응급의료체계 운영에 만전을 기하겠다"라며 "응급실 의료진이 중증응급환자의 치료에 집중할 수 있도록 심하지 않은 증상인 경우 먼저 가까운 동네 병·의원을 이용해 주실 것을 당부드린다"라고 밝혔다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

