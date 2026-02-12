중기부, 소상공인·전통시장 현장 찾아가 정책 설명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책 정보 쉽고 편하게 얻을 수 있도록

유튜브 생중계도 진행

중소벤처기업부는 12일 경기지방중소벤처기업청 넥서스홀에서 '찾아가는 소상공인·전통시장 정책설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 정책설명회는 유튜브 생중계로도 진행돼 현장에 참석하지 않은 소상공인들도 시청할 수 있도록 했다. 또 댓글 질문에 실시간 답변하는 쌍방향 소통을 통해 소상공인들의 정책에 대한 이해도, 체감도를 높였다. 중기부의 '열린 행정, 라이브 행정'의 일환이다.

이날 정책설명회에서는 지난 1월 28일 발표한 설 민생안정 대책의 주요 내용과 2월 9일부터 신청을 받고 있는 소상공인 경영안정바우처, 현장 수요가 높은 소상공인 정책자금 및 지역신보 보증 등을 설명했다. 아울러 올해 중기부가 중점적으로 추진하는 성장형 소상공인 육성 정책과 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 전통시장·상권 정책을 안내했다.

지방자치단체와의 협력을 통해 중기부뿐만 아니라 경기도에서 올해 추진하는 소상공인·전통시장 정책도 설명했다. 중앙정부와 지방정부의 다양한 정책정보를 한 번에 제공해 소상공인들이 정책 정보를 검색하는 부담을 줄였다는 평가다.





이병권 중기부 제2차관은 "올해 중기부는 소상공인들이 도약할 수 있도록 성장 중심의 정책을 펼치면서도 현장에서 느끼는 경영 부담을 덜어주기 위한 회복·재기지원도 정책의 중요한 축으로서 동시에 추진하고 있다"면서 "정책은 현장의 소상공인들이 체감할 때 그 의미가 있는 만큼 이번 정책설명회가 정책이 현장에 씨앗을 내려 소상공인에게 성장이라는 열매를 맺을 수 있는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

