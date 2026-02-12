오픈AI, 성인 콘텐츠 기능 두고 내부 갈등…정책 책임자 해고 논란

성인 콘텐츠 허용 추진 속 오픈AI 내홍

내부자 색출에 AI 활용 논란도

미국 인공지능(AI) 기업 OpenAI가 성인 대상 성적 콘텐츠 생성 기능 도입을 둘러싼 내부 갈등과 보안 논란에 휩싸였다. 안전 정책을 총괄하던 임원이 해고된 데 이어, 내부 정보 유출자를 색출하는 과정에서 자사 AI 모델을 활용하고 있다는 사실까지 알려지며 파장이 커지고 있다.

12일 연합뉴스는 월스트리트저널(WSJ) 등을 인용해 오픈AI가 제품 정책팀을 이끌던 라이언 바이어마이스터 부사장을 지난달 초 해고했다고 보도했다. 회사 측은 남성 동료에 대한 성차별을 해고 사유로 제시했으나, 바이어마이스터 전 부사장은 해당 주장이 사실이 아니라고 반박했다.

미국 인공지능(AI) 기업 OpenAI가 성인 대상 성적 콘텐츠 생성 기능 도입을 둘러싼 내부 갈등과 보안 논란에 휩싸였다. 안전 정책을 총괄하던 임원이 해고된 데 이어, 내부 정보 유출자를 색출하는 과정에서 자사 AI 모델을 활용하고 있다는 사실까지 알려지며 파장이 커지고 있다. 아시아경제

AD

그는 재직 당시 오픈AI가 추진 중이던 성인용 성적 콘텐츠 생성 기능 도입에 공개적으로 반대해온 인물이다. 특히 청소년 이용자에 대한 성인 콘텐츠 차단 장치가 충분히 작동하지 않고 있으며, 아동 성 착취 콘텐츠 차단 시스템 역시 개선이 필요하다고 내부적으로 문제를 제기해온 것으로 전해졌다. 이에 대해 오픈AI 측은 "바이어마이스터 부사장은 회사에 가치 있는 기여를 했으며, 그의 퇴사는 재직 중 제기했던 문제와는 무관하다"고 해명했다.

앞서 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난해 10월 성인 이용자만 일정 범위 내에서 성적 콘텐츠 이용을 허용하는 방안을 검토 중이라고 밝힌 바 있다. 그는 당시 비판에 대해 "우리는 선출된 도덕 경찰이 아니다"라며 "성인을 성인답게 대하는 원칙도 중요하다"고 언급했다.

이번 논란은 최근 AI 업계 전반에서 불거진 '성인 콘텐츠 허용 범위' 논쟁과도 맞물린다. 일론 머스크가 설립한 xAI의 AI 챗봇 Grok 역시 비교적 완화된 콘텐츠 정책으로 성인 콘텐츠 생성 논란에 휩싸인 바 있다. 일부 이용자들은 표현의 자유 확대라고 평가하는 반면, 미성년자 보호와 플랫폼 책임을 강조하는 목소리도 커지고 있다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). 아시아경제

한편, IT 전문매체 The Information은 오픈AI가 내부 정보 유출자를 찾아내기 위해 특수 버전의 챗 GPT를 활용하고 있다고 보도했다. 회사 내부 활동 관련 기사가 외부에 보도되면, 보안 담당자들이 해당 기사를 AI 모델에 입력해 내부 문서, 업무용 메신저 슬랙(Slack), 이메일 등과 대조하는 방식이다.





AD

이 모델은 기사에 포함된 정보가 담긴 파일이나 채널을 식별하고, 해당 정보에 접근 권한이 있는 직원을 추적하는 데 활용되는 것으로 알려졌다. 다만 실제로 이를 통해 유출자를 적발했는지는 확인되지 않았다. AI 기술의 급속한 발전 속에서 표현의 자유, 사용자 보호, 기업 윤리라는 세 가지 가치가 충돌하는 가운데, 오픈AI의 이번 결정이 향후 글로벌 AI 규제 논의에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>