신보, '제15기 혁신아이콘' 공개 모집

신용보증기금은 12일 제15기 '혁신아이콘' 선정을 위한 공개 모집을 이날부터 3월 10일까지 진행한다고 밝혔다.

'혁신아이콘'은 신기술 또는 혁신적 비즈니스 모델을 보유한 스타트업의 스케일업(Scale-up)을 지원해 글로벌 유니콘 기업으로 성장하도록 돕는 신보의 대표 프로그램이다. 모집 대상은 창업 2년 이상 12년 이하 기업으로, ▲연 매출 10억원 이상이면서 최근 2개년 평균 매출성장률 10% 이상 또는 ▲기관투자자로부터 30억원 이상 투자 유치 요건 가운데 하나를 충족해야 한다.

신보는 이번 공모를 통해 5개 내외 기업을 혁신아이콘으로 선정할 계획이다. 선정 기업에는 ▲3년간 최대 200억원 신용보증 ▲최저 보증료율(0.5%) 적용 ▲협약 은행을 통한 추가 보증료 지원 ▲해외 진출, 각종 컨설팅, 홍보 지원 등 금융·비금융 서비스를 집중적으로 제공한다.

신보는 제1기부터 제14기까지 혁신아이콘으로 선정된 73개 기업에 총 9647억원의 신용보증한도를 제공했다. 주요 선정 기업으로는 AI 반도체 설계 기업 '퓨리오사에이아이'와 '리벨리온'을 비롯해 코스닥 상장사 '노타', '링크솔루션', '닷밀' 등이 포함됐다.





신보 관계자는 "혁신아이콘 기업들이 신보 스케일업 프로그램을 기반으로 투자 유치, 기업공개(IPO) 추진, 글로벌 시장 진출 등 성과를 내고 있다"며 "이번에 선정된 기업이 우리나라 미래산업을 이끌 차세대 유니콘 기업으로 성장하길 기대한다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

