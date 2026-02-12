SK바이오팜, 미국 현지 세일즈 미팅 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내외 임직원 290여명 참석

SK바이오팜은 미국 법인 SK라이프사이언스가 9일부터 12일까지 미국 플로리다주 올랜도에서 '2026 내셔널 세일즈 미팅'을 개최했다고 12일 밝혔다.

SK바이오팜 미국 현지 세일즈 미팅 현장 사진. SK바이오팜

이번 행사는 뇌전증 치료제 세노바메이트가 2020년 미국에서 출시된 이후 매년 열리고 있다. 올해로 7회째다. 이동훈 사장을 비롯해 국내외 임직원 290여 명이 참석했다. 미국 현지 법인 전 구성원이 참여해 지난해 성과를 공유하고 올해 영업 전략을 점검했다.

올해 슬로건은 'We Will'이다. 구성원의 실행력과 주도적 성장을 강조했다.

행사의 핵심은 본사와 미국 법인이 동일한 방향과 우선순위 아래 협력하는 '원 팀' 전략이다. 연구개발과 전략 마케팅 등 각 부문의 전문성을 결집해 세노바메이트 사업을 강화하고 항암 영역으로의 확장 기반을 마련하겠다는 구상이다.

현장에서는 환자와 의료진 관점의 강연이 진행됐다. 영업 인력 주도의 워크숍을 통해 마케팅 전략과 실행 역량을 점검했다.

세노바메이트는 2025년 미국 시장에서 전년 대비 약 44% 증가한 6303억원의 매출을 기록했다. 회사 측은 역대 최고 실적이라고 설명했다.

회사는 의료진 맞춤형 마케팅과 처방 점유율 확대 전략을 통해 글로벌 블록버스터 도약에 속도를 낼 방침이다.





이 사장은 "공통된 목표와 우선순위를 바탕으로 조직 간 경계를 허물고 같은 방향으로 나아가는 것이 '원 팀' 전략의 핵심"이라며 "세노바메이트의 성공을 발판으로 사업 확장을 추진하고 모든 구성원이 미래를 주도적으로 만들어가는 선순환 구조를 정착시키겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

