“설 연휴 어디 갈까?”… 롯데몰 동부산점, 쇼핑에 축제 더한 ‘설 놀이터’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일∼22일 설 연휴 맞이 '홀리데이 무브 페스타' 개최



인기 캐릭터 '브레드이발소' 싱어롱쇼·롯데월드 퍼레이드

롯데몰 동부산점이 다가오는 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 쇼핑과 엔터테인먼트의 장을 펼친다.

롯데몰 동부산점은 오는 13일부터 22일까지 10일간 연휴특화 행사인 '홀리데이 무브 페스타(Holiday MOVEFesta)'를 진행한다. 이번 행사는 명절 연휴 기간 쇼핑과 휴식, 놀이를 한 곳에서 해결하려는 '몰캉스' 족을 겨냥해 파격적인 추가 할인과 다채로운 체험형 콘텐츠를 마련한 것이 특징이다.

먼저, 가족 단위 방문객을 위한 볼거리와 즐길 거리를 대폭 강화했다. 연휴가 시작되는 14일과 15일에는 어린이들에게 폭발적인 인기를 끌고 있는 애니메이션 캐릭터 '브레드이발소'의 싱어롱쇼가 하루 두 차례(14시·16시) 열린다. 공연 후에는 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 포토타임도 진행된다.

이어 설 당일 다음 날인 18일 오후 3시에는 '롯데월드 윈터 매직 포레스트' 퍼레이드가 쇼핑몰 내부를 화려하게 수놓으며 명절 분위기를 한껏 고조시킬 예정이다.

쇼핑의 즐거움을 더해줄 파격적인 프로모션도 준비했다. 아울렛 전반에서 기존 할인가에 추가 혜택을 더하는 '추가 할인' 행사를 진행한다.

한섬의타임·마인·시스템 등은 전 품목 추가 10% 할인을, 나이키와 뉴발란스는 각각 최대 30%, 20% 추가 할인 혜택을 제공한다. 또, 쇼핑몰 1층 특설매장에서는 오는 18일까지 '라코스테' 이월 상품을 최대 75% 할인된 균일가에 판매해 실속파 고객들을 공략한다.

설 선물을 준비하지 못한 고객을 위한 식품 혜택도 풍성하다. 지역 명물 빵집 '겐츠베이커리'에서는 3만 원 이상 선물세트 구매 시 스크래치 행운 복권 이벤트를 진행하며, 쇼핑몰 3층 와인 매장에서는 인기 와인 설 선물 세트를 최대 60% 할인 판매해 명절 선물의 품격을 높였다.





AD

최형모 롯데몰 동부산점 점장은 "이번 설 연휴는 쇼핑뿐만 아니라, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 엔터테인먼트 요소를 강화해 차별화된 경험을 제공하고자 했다"며 "롯데몰 동부산점에서 풍성한 혜택과 즐거운 추억을 안고 가시길 바란다"고 말했다.

롯데몰 동부산점.

AD





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>