세라젬, 설 연휴 웰카페·웰라운지 방문 고객에게 음료 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 당일인 17일 일부 매장만 운영

세라젬이 설 연휴를 맞아 오프라인 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다. 오는 15일부터 18일까지 전국 세라젬 웰카페·웰라운지를 가족과 방문해 제품을 체험하는 고객에게 아메리카노 또는 캐모마일 음료를 1잔씩 제공한다.

세라젬 웰라운지 내부 모습. 세라젬

AD

세라젬 웰카페·웰라운지는 세라젬의 헬스케어 제품을 체험할 수 있는 오프라인 매장이다. 이번 설 연휴에는 신제품 '마스터 V11'과 '마스터 V9' 등 식약처 인증 척추 관리 의료기기를 직접 체험하고 고객이 제품별 차이를 확인할 수 있도록 했다.

웰카페·웰라운지에서는 '마스터 V 컬렉션'을 비롯해 안마의자 '파우제 M 컬렉션' 등 다채로운 헬스케어 제품 라인업을 체험할 수 있다.

신제품인 '마스터 V11'은 항공기 일등석을 연상시키는 프라이빗한 공간감과 듀얼 포지션 시스템을 자랑하는 프리미엄 척추 관리 의료기기다. '마스터 V9'은 목부터 골반까지 척추 전 구간을 입체 회전 마사지로 관리하면서도 최대 50도의 리클라이닝 기능을 적용해 사용 편의성을 높였다. '마스터 V7'은 경추(목) 모드가 추가돼 목과 어깨를 집중적으로 관리해주고, '마스터 V4'는 허리 마디마디를 부드럽게 이완시키는 스테디셀러 모델로 꾸준히 선택받고 있다.

고객의 건강 상태를 간편하게 확인할 수 있는 '세라체크 존'도 마련됐다. 스트레스 지수 측정, 체성분 분석, 혈압 체크 등을 통해 가족의 건강 상태를 되돌아볼 수 있다.

세라젬 관계자는 "설 명절은 가족의 건강을 자연스럽게 돌아보게 되는 시기인 만큼 온 가족이 함께 의료기기 기반의 전문적인 헬스케어를 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "웰카페·웰라운지에서 설 선물 고민부터 이후의 일상 관리까지 이어질 수 있는 헬스케어 제품을 직접 체험하고 사용자 맞춤형 제품을 선택해 보시길 바란다"고 말했다.





AD

한편, 세라젬 웰카페·웰라운지는 이달 15일, 16일, 18일은 정상 운영하며 설 당일인 17일은 일부 매장만 운영한다. 매장별 상세 운영 일정은 포털사이트를 통해 확인할 수 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>