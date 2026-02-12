"기후변화, 예상보다 더 빠르다…시스템 구성 요소들 안정 상태 벗어나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 오리건주립대 연구팀 분석 결과

"수천 년 지속된 안정 상태 벗어나"

"되먹임 고리 나타나 온난화 가속"

지구의 기후 시스템 구성 요소들이 안정 상태에서 벗어나 전례 없는 변화의 시기로 들어섰다는 경고가 나왔다.

기사 이해를 돕기 위한 이미지.

12일 연합뉴스에 따르면 미국 오리건주립대 윌리엄 리플 교수가 이끄는 국제 연구팀은 과학 저널 원 어스(One Earth)에서 "기후 관측 자료 재해석과 기후 민감도·피드백 강도 평가, 티핑 요소 상호작용 분석 등 온난화에 대한 평가를 진행한 결과, 지구 기후가 수천년간 지속된 안정적 상태에서 벗어나고 있다는 결론을 얻었다"고 밝혔다.

연구팀은 수십만~수백만 년의 기온 기록 등 고기후 자료와 최근 온도 상승률, 이산화탄소 농도 등 최신 관측자료, 기후모델 결과, 기존 티핑 요소 연구 등을 재평가해 지구 기후시스템이 임계점에 얼마나 근접했는지 등을 분석했다. '티핑 요소'는 임계 온도를 넘을 경우 지구 기후 안정성을 깨뜨릴 수 있는 하위 시스템으로, 이번 연구에서는 남극과 그린란드 빙상, 산악 빙하, 해빙, 아한대림과 영구동토, 아마존 열대우림, 대서양 자오선 역전순환(AMOC) 등이 포함됐다.

이번 분석 결과 전 지구 평균기온 상승 폭은 파리기후협정이 제안한 산업화 이전 대비 1.5℃에 12개월 연속으로 근접했거나 초과했다. 논문의 공동 저자인 크리스토퍼 울프 박사는 "현재 지구 평균 기온은 지난 12만 5000년간 어느 때보다 더 따뜻할 가능성이 크다"며 "기후변화는 예상했던 것보다 더 빠르게 진행되고 있다"고 설명했다.

기사 이해를 돕기 위한 이미지.

대기 중 이산화탄소 농도는 산업혁명 이전보다 약 50% 높은 420ppm 이상이며, 지난 200만년 이래에 가장 높은 수준일 가능성이 큰 것으로 분석됐다. 또 그린란드와 서남극 빙상에서는 이미 임계 온도를 넘어서는 '티핑'이 진행 중일 수 있으며, 아한대 영구동토, 산악 빙하, 아마존 열대우림 등도 티핑 직전으로 추정됐다.

연구팀은 "기온의 급격한 상승은 티핑 요소 간 연쇄 상호작용을 초래해 지구를 극단적인 온난화와 해수면 상승으로 이끌 가능성이 크다"며 "이는 온실가스 대폭 감축이 이뤄져도 되돌리기 어려울 수 있다"고 지적했다. 기후가 변화하면 그 변화에 대한 반응이 다시 기후 자체에 영향을 미치는 '되먹임 고리'가 나타날 수 있다는 것이다.





연구를 이끈 리플 교수는 "얼음·눈·영구동토 해빙, 산림 쇠퇴, 토양 탄소 손실은 모두 온난화를 증폭시킬 수 있고, 이는 다시 온실가스에 대한 기후 시스템의 민감도에 영향을 미친다"며 "이런 증폭적인 되먹임은 온난화 가속 위험을 높인다"고 말했다. 이어 "이번 결과를 긴급한 기후변화 완화 및 적응 전략이 필요하다는 신호로 받아들여야 한다"며 "각국 정부는 기후 회복탄력성을 통합하는 전략을 우선 과제로 삼아야 하고, 화석 연료의 단계적 퇴출이 필요하다"고 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

