휴롬, LG화학과 협업해 친환경 착즙기 'H310' 출시

새 제품과 동일 성능 재활용 플라스틱 소재 활용

'지구 건강' 강조 휴롬, 친환경 가전 라인업 확대

휴롬이 LG화학과 손잡고 친환경 소재를 적용한 착즙기 제품을 선보인다.

휴롬은 11일 여의도 LG트윈타워에서 PCR ABS(고부가 합성수지) 개발을 통한 친환경 글로벌 파트너쉽 강화’ 업무 협약을 체결했다. 휴롬 이수민 마케팅본부장(왼쪽)과 LG화학 ABS사업부장 김스티븐 전무(오른쪽)가 기념촬영을 하고 있다. 휴롬

휴롬은 지난 11일 여의도 LG트윈타워에서 PCR ABS(고부가 합성수지) 개발을 통한 친환경 글로벌 파트너십 강화 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

휴롬은 LG화학으로부터 기계적 재활용 기반의 PCR ABS 소재를 공급받아 친환경 착즙기 H310 제품을 출시했다. 양사는 친환경 소재 제품 기획과 친환경 마케팅을 공동으로 진행한다.

LG화학의 PCR ABS는 사용 후 수명이 다한 제품에서 플라스틱을 선별해 기계적 재활용을 통해 새 제품과 동등한 내충격성·내열성·가공성을 구현한 친환경 소재다.

LG화학은 친환경 제품에 부합하는 제품만 엄격한 심사를 거쳐 '렛제로(LETZero)'라는 친환경 브랜드 마크를 제공하고 있다.

H310 착즙기는 LG화학의 친환경 소재 브랜드 '렛제로(LETZEro)'를 적용한 제품으로 사람의 건강뿐만 아니라 지구의 건강까지 생각하는 휴롬의 브랜드 가치를 담았다.

한 손에 들어오는 17cm 폭의 콤팩트 사이즈와 3.4kg의 무게로 부담 없이 사용할 수 있는 슬림형 착즙기다. 마블과 밀스톤그레이 2컬러를 적용해 깔끔하고 모던한 디자인을 더했다.

투입구에 재료를 넣으면 자동으로 절삭되고, 멀티스크루를 적용해 주스부터 스무디, 청, 넛밀크까지 다양한 착즙이 가능하다. 또한 세제 없이 흐르는 물에 헹구기만 하면 친환경적으로 간편하게 세척할 수 있다.

휴롬은 H310 착즙기 출시를 기념해 자사몰에서 제품을 구매하면 친환경 핸디보틀을 한정수량으로 증정한다.

휴롬은 H310 착즙기를 시작으로 음식물처리기를 비롯한 친환경 가전 라인업을 지속적으로 선보일 계획이다. 휴롬은 산림 자원 보호를 위해 전 제품에 100% 재활용이 가능한 FSC인증 포장재를 적용하고 있다.





김재원 휴롬 대표는 "이번에 LG 화학과 손잡고 휴롬의 핵심 가치인 건강을 사람뿐만 아니라 지구의 환경까지 확대 적용한 친환경 라인업을 선보이게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "휴롬은 앞으로도 지속 가능한 건강을 실천할 수 있도록 친환경 소재를 활용한 다양한 상품 라인업을 확대할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

