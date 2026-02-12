무신사 스탠다드, 현대百 목동점·신세계 파주아울렛 동시 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일까지 나흘간 오픈 기념 프로모션 진행

현대백화점 목동점은 뷰티 특화 혜택 선봬

모던 베이식 캐주얼웨어 브랜드 '무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD)'가 12일 서울 양천구 '현대백화점 목동점'과 경기 파주시 '신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛점'을 동시에 개점하며 오프라인 확장에 속도를 낸다.

무신사 스탠다드는 이번 신규 매장을 포함해 전국에 총 37개 매장을 운영하게 된다. 지난 1월 원그로브점, 스타필드 빌리지 운정점에 이어 올해에만 4개 매장을 새롭게 오픈한 것으로, 백화점과 아울렛, 대형 쇼핑몰 등 상권별로 유통 채널을 다각화하며 고객 접점을 적극 확대하고 있다.

12일 오픈한 무신사 스탠다드 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛점. 무신사

새롭게 문을 연 두 매장은 ▲맨 ▲우먼 라인을 비롯해 ▲홈 ▲뷰티 라인의 핵심 상품을 전개한다.

특히 현대백화점 목동점 지하 3층에 위치한 매장은 뷰티 라인을 별도의 독립된 공간으로 분리해 운영하는 것이 특징이다. 이는 최근 수요가 급증하고 있는 뷰티 상품을 찾는 고객들이 보다 편리하고 쾌적하게 쇼핑할 수 있도록 마련한 공간 전략이다. 의류 매장과 별도로 조성된 뷰티 매장에는 지난해 처음 선보인 초저가 스킨케어 라인 등 주요 상품 20여 종을 제안한다.

함께 오픈하는 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛점은 경기 북부 핵심 상권에 위치해 가족 단위 등 나들이 고객을 집중 공략할 계획이다.

오픈을 기념해 다채로운 프로모션도 진행된다. 두 매장 모두 의류, 뷰티, 홈, 액세서리 등 최대 30만 원 상당의 제품으로 구성된 '슈퍼백'을 4만9900원에 선착순 한정 판매하며, 12일과 13일 양일간 선착순 100명에게 50% 즉시 할인 쿠폰을 증정한다.

오는 15일까지 나흘간 매일 다른 상품을 파격적인 가격에 선보이는 '하루 특가'와 '오픈 특가' 프로모션도 이어진다. 또한 10만 원 이상 구매 시 스페셜 기프트 패키지를 증정해 설 명절 전 방문 고객을 위한 혜택도 선보인다.

현대백화점 목동점은 뷰티 특화 혜택을 추가로 제공한다. ▲오프라인 단독 기획 뷰티 세트 9900원 선착순 판매 ▲미니어처 향수 증정 ▲선착순 100명 뷰티 50% 할인 쿠폰 등 무신사 스탠다드 뷰티 라인을 찾는 고객들을 위한 맞춤형 이벤트가 마련됐다.





무신사 스탠다드 현대백화점 목동점 및 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛점에 대한 자세한 내용은 무신사 앱에서 확인할 수 있다.





