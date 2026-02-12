삼표그룹, 카이스트 제조 피지컬 AI 연구소와 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 과정 자동화 솔루션 적용

삼표그룹 계열사인 삼표산업이 카이스트 제조 피지컬 인공지능(AI) 연구소와 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이종석 삼표산업 사장(사진 오른쪽에서 세번째)과 장영재 카이스트 교수(왼쪽에서 세번째)가 지난 9일 서울 광화문 이마빌딩 6층 비즈니스센터에서 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 삼표그룹

이번 협약은 작업자의 경험에 의존하던 기존 몰탈 생산 방식을 탈피하고, 데이터와 AI 기반의 공정 자동화를 실현하기 위해 마련됐다. 삼표산업은 외부 전문가 그룹과 협업해 정부 지원사업을 공동으로 추진함으로써 기술 도입의 리스크를 줄이고 전문성을 높일 계획이다.

피지컬 AI는 기계와 로봇이 시스템·센서 등 환경을 인식하고 수집된 데이터를 실시간으로 분석·판단해 사람의 개입을 최소화하는 기술이다. 카이스트 제조 피지컬 AI 연구소는 이런 피지컬 AI 핵심 기술을 기반으로 실증 사업을 진행하는 역할을 한다.

삼표산업은 이번 프로젝트를 통해 원재료 입고부터 저장, 건조, 혼합, 포장, 출하에 이르는 전 과정에 최신 자동화 솔루션을 적용할 계획이다. 우선 생산 공정 입출고 단계에서는 '원재료 전자 송장(QR) 시스템'을 도입해 무인화한다. 원재료 입고 시 QR 코드를 활용해 무인 검수와 저장이 이뤄지며, 부족한 자재는 시스템이 판단해 자동으로 발주를 넣는 시스템이다. 또 AI가 재고량과 생산 계획을 실시간으로 분석해 원재료를 자동으로 주문하는 '자동 발주 시스템'을 구축해 물류 효율을 극대화한다.

핵심 공정인 제조 설비 부문에서는 품질을 좌우하는 '모래 함수율(수분 함유량)'을 센서가 자동으로 측정하고, 이를 기반으로 건조 설비가 최적의 상태로 운전되는 시스템을 적용한다. 아울러 설비 상태를 실시간 모니터링해 고장 전 보수 시기를 알려주는 기술 도입으로 불필요한 가동 중단을 막는다.

마지막 출하 단계에서는 포장된 제품을 무인 지게차가 운반하며, 벌크 시멘트 트레일러(BCT) 상차 작업 역시 자동화 설비가 담당해 현장의 안전사고를 막는다.





삼표산업은 올해 자동화 컨셉 확정을 시작으로 2029년까지 전 공장 확대 적용을 목표로 하는 중장기 로드맵을 수립했다. 주문에서 출하까지 걸리는 리드타임(주문에서 출하까지 걸리는 시간)을 획기적으로 단축하고 에너지 비용 절감 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

