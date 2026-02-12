본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

BSP "글로벌 기관투자자 51%, 대체 크레딧 투자 확대 계획"

김영원기자

입력2026.02.12 08:50

시계아이콘02분 10초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

BSP, 기관투자자 대상 설문
92%, 대체 크레딧 비중 확대·유지
인프라 부채 선호 두드러져

전 세계 기관투자자(LP) 90% 이상이 대체 크레딧 투자 비중을 확대하거나 유지할 계획인 것으로 나타났다. 또 지역과 크레딧 하위 자산군 전반으로 투자 다변화 수요가 높은 것으로 확인됐다.


12일 프랭클린템플턴 산하 대체 크레딧 운용사인 베네핏스트리트파트너스(Benefit Street Partners·BSP)의 최근 조사에 응답한 기관투자자 51%는 대체 크레딧 투자 비중을 확대할 계획이라고 했다. 41%는 투자 비중을 유지할 계획이라고 전했다.


BSP "글로벌 기관투자자 51%, 대체 크레딧 투자 확대 계획"
AD

이번 조사는 북미, 유럽·중동·아프리카(EMEA), 아시아·태평양(APAC) 지역의 연기금·공제회·보험사 등 기관투자자 소속 투자 전문가 135명을 대상으로 진행됐으며, 이들 기관이 운용하는 자산 규모는 총 8조달러에 달했다. 조사 결과, 대체 크레딧이 기관 포트폴리오의 핵심 자산으로 자리 잡으면서 LP의 투자 접근 방식이 한층 정교해지고 있다는 점도 확인됐다.


대체 크레딧 투자 확대의 주요 배경으로는 포트폴리오 분산 효과(85%)와 전통적 채권 대비 더 높은 총 수익률에 대한 기대감(81%)이 꼽혔다. 특히 이미 대체 크레딧에 상당한 비중을 두고 있는 투자자일수록 추가 배분에 나설 가능성이 높은 것으로 나타났다.


대체 크레딧 투자를 확대할 계획인 투자자 가운데 47%는 인프라 부채 비중을 늘릴 것이라고 답했다. 이어 직접대출(39%), 자산기반대출(35%), 스페셜 시추에이션(30%), 상업용 부동산 부채(28%) 순으로 나타났다. 이러한 선호는 향후 3년간의 위험 대비 수익률 전망을 반영한 것으로, 인프라 부채는 응답률 53%로 가장 유망한 투자처로 꼽혔다.


LP들은 거시경제 요인이 대체 크레딧 포트폴리오에 미칠 영향에 대해 전반적으로 낙관적인 인식을 보였다. 현재의 금리 전망을 긍정적인 성과 기회로 본 응답은 47%로, 문제 요인으로 평가한 응답(23%)을 웃돌았다.


시장 변동성에 대해서도 유사한 경향이 나타났다. 긍정적으로 평가한 비율은 44%였던 반면 부정적으로 본 응답은 20%에 그쳤다. 또한 인수합병(M&A)과 레버리지드 바이아웃(LBO) 환경을 성과 측면에서 도전적으로 본 응답은 5%에 그친 반면, 유망하다고 평가한 비율은 45%에 달했다.


미국은 전 세계 대체 크레딧 자산의 65%를 차지하는 최대 시장으로, 최근 12개월 동안에도 신규 투자 유입의 중심지로 자리했다. 지난해 글로벌 투자자의 34%가 미국 대체 크레딧 투자 비중을 확대했으며, 유럽(27%), 아시아·태평양(APAC)(26%), 신흥시장(22%)이 뒤를 이었다.


한편 지리적 투자 재편이 진행되면서 유럽과 APAC 투자자들 사이에서는 '자국 선호' 경향이 한층 뚜렷해지고 있다. 지난 한해 유럽에서는 투자자의 51%가 유럽 지역 투자 비중을 늘렸지만, 미국 비중을 확대한 경우는 21%에 그쳤다. APAC에서도 34%가 역내 투자를 확대했는데, 이는 미국(37%)보다 소폭 낮은 수준이다. 다만 APAC 대체 크레딧 시장의 규모가 상대적으로 작다는 점을 감안하면 주목할 만한 수치다.


BSP 조사에 따르면 펀드 구조 전반에서 보다 유연한 형태에 대한 선호가 빠르게 확산하고 있다. 현재 전통적인 폐쇄형 펀드를 활용하고 있는 투자자는 71%에 달하지만, 향후 12개월 내에는 이 비율이 59%로 낮아질 것으로 예상된다.


반면 에버그린(Evergreen·만기 없는 개방형) 펀드를 활용하고 있다는 응답은 33%에서 42%로 늘어날 전망이며, 별도운용계정(SMA)과 재간접펀드(FoF) 구조 역시 34%에서 40%로 확대될 것으로 예상된다.


구조적 변화 측면에서는 공모 크레딧과 사모 크레딧 간 경계가 점차 흐려지고 있었다. 현재 LP의 64%는 두 자산군을 별도로 운용하고 있지만, 5년 후에는 이 비율이 41%로 낮아질 것으로 보인다. 통합적인 접근 방식을 취하고 있다는 응답은 같은 기간 30%에서 40%로 늘어날 전망이다.


다만 완전한 통합을 예상한 비율은 현재 5%에서 5년 후 19%로 증가하는 데 그쳤다. 공모 크레딧과 사모 크레딧 간 유동성 차이는 완전한 통합을 가로막는 가장 큰 요인으로 지목됐으며, LP의 65%가 이를 주요 제약 요인으로 꼽았다.


앨리슨 데이비(Allison Davi) BSP 공동 최고운영책임자(Co-COO)는 "대부분의 글로벌 투자자들이 대체 크레딧 투자 확대를 예상하는 가운데, 포트폴리오 구성 방식도 한층 정교해지고 있다"며 "투자자들은 상품군과 투자 지역, 펀드 구조 전반에서 보다 폭넓은 분산을 원하고 있으며, 이를 위해 운용사와 장기적이고 심층적인 관계를 구축하려는 경향이 나타나고 있다"고 말했다.


이어 "모든 운용사가 이러한 환경에서 동일한 경쟁력을 갖추고 있는 것은 아니다"며 "적정한 규모와 크레딧 전문 운용사로서의 검증된 트랙레코드, 다양한 하위 자산군에 대한 역량을 갖추는 동시에 유연하고 혁신적인 고객 중심 접근 방식을 제시할 수 있는 운용사가 경쟁력을 확보할 것"이라고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그러면서 "공모와 사모 시장의 경계가 점차 허물어지는 환경에서 이러한 요소들이 결합할 경우 투자자에게 보다 효과적인 알파 창출 기반이 된다"며 "BSP는 프랭클린템플턴과의 그룹 차원의 협업을 통해 이러한 전략을 추진하고 있다"고 덧붙였다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

  • 26.02.0713:56
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

    다음 주에는 전국 2개 단지서 총 3492가구가 공급된다. 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 이는 전주 1194가구와 비교할 때 2298가구 늘어난 수치다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다. 포레나더샵인천시청역은 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39∼84

  • 26.01.2411:40
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양

    1월 넷째주 분양 시장이 한산한 모습이다. 전국 3개 단지서 총 184가구가 분양에 돌입한다. 24일 부동산R114에 따르면 1월 넷째 주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다. 이는 전주 3260가구와 비교할 때 3076가구 줄어든 수치다. 다음 주 제주 서귀포시 서홍동 '형남아파트6차', 경기 김포시 양촌읍 '여기가(장애인자립특화형공공임대)' 등에서 청약을 진행한다. 형남아파트6차는 지하 1층∼지상 최고 8층

  • 26.01.2311:19
    4개월 앞두고 李
    4개월 앞두고 李 "다주택 양도세 유예 연장 없다"…부활 이후 매물 잠김 우려

    이재명 대통령이 "오는 5월9일 만기되는 다주택자 양도세 면제 연장을 전혀 고려하지 않는다"고 공개적으로 밝히면서 서울·경기 지역에서만 128만명에 달하는 다주택자들의 셈법이 복잡해졌다. 중과 유예 종료 시점까지 일시적으로 매물이 늘어날 수 있지만 토지거래허가구역(토허구역)과 높은 금리 등 여러 변수가 겹쳐 양도세 유예가 끝난 이후 매물 감소라는 부작용이 클 것이라는 분석이 나온다. 시장에서는 23일 이 대통령의

  • 26.01.2309:49
    "서울 전세 구하기 어려워진다"…아파트 갱신 비중 50% 육박

    서울 아파트를 중심으로 전세 계약에서 갱신(계약갱신청구권 사용 포함) 비중이 50%에 육박한 것으로 나타났다. 갭투자(전세 끼고 매매)가 막혀 전세 공급이 줄고 보증금이 뛸 것이라는 전망까지 나오면서 서둘러 계약 연장에 나선 결과로 풀이된다. 전세보증금 인상 부담을 줄이기 위해 계약갱신청구권 사용도 활발해지고 있다. 23일 국토교통부 실거래가공개시스템에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 계약 중에서 갱신 비중은 49

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기