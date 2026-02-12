신한운용 "'신한ROBO잘고른ETF펀드'로 ETF 투자하세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 12일 시장 변화에 유연하게 대응하는 상장지수펀드(ETF) 투자 솔루션으로 '신한ROBO잘고른ETF펀드'를 추천했다.

최근 ETF 시장이 폭발적으로 성장하며 1000개가 넘는 상품이 쏟아지는 가운데 개인 투자자들이 시시각각 변하는 트렌드에 맞춰 최적의 포트폴리오를 구성하기란 쉽지 않다. 신한ROBO잘고른ETF펀드는 이러한 고민을 해결하기 위한 신한자산운용만의 독창적인 모델을 활용해 시장의 트렌드를 세밀하게 분석하고 지금 투자해야 할 ETF를 선별해 편입하는 상품이다.

신한ROBO잘고른ETF펀드는 장·중·단기 트렌드를 아우르는 세 가지 전략을 구사하는 것이 특징이다. 장기적인 시장 구조 변화를 반영하는 메가트렌드 ETF 선별과 개인 투자자 수급 흐름을 분석하는 중기 트렌드 전략, 신규 출시 ETF를 활용한 단기 전략을 통해 시장 변화에 유연하게 대응한다.

수익성만큼이나 안정적인 리스크 관리에도 심혈을 기울였다. 특정 테마나 종목에 과도하게 집중되는 것을 방지하며 시장 대비 밸류에이션이 지나치게 높다고 판단되는 테마의 경우 대표 지수형 상품으로 대체하며 변동성을 줄이게 된다.

아울러 재간접형 펀드임에도 ETF 투자를 통해 4영업일의 빠른 환매대금 지급과 연 0.01%의 낮은 운용보수를 적용해 ETF 투자에 따른 비용 부담을 최소화하고 투자 효율성을 높인 점도 특징이다.

신한자산운용의 트렌드 분석 모델에 따르면 최근 미국 ETF 시장에서는 '인공지능(AI)' 키워드가 2023년 이후 지속적으로 순매수 상위권을 유지하고 있다. 이러한 글로벌 흐름은 국내 ETF 시장에도 반영되며 반도체, 응용 소프트웨어, 인프라, 로보틱스 및 AI 등 주요 테마 형성으로 이어지고 있는 것으로 분석된다.





김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 "최근 시장은 AI 혁명과 지정학적 변수 등 구조적 변화 위에 투자자 심리에 민감한 테마 장세가 결합되며 주도 테마의 순환 속도가 매우 빨라지고 있다"며 "이 같은 환경에서는 개인 투자자가 수많은 ETF를 직접 선별하고 시장 변화에 대응하는 데 한계가 있다"고 말했다. 이어 "신한ROBO잘고른ETF펀드는 장기적인 메가트렌드와 단기적인 수급 흐름을 동시에 포착하는 모델 기반 운용을 통해, 복잡한 시장 환경에서도 일관된 투자 방향을 제시하는 ETF 투자 대안이 될 것"이라고 강조했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

