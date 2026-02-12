'K-뷰티' 메디큐브, 아마존 매출 400% '껑충'…온·오프 투트랙전략 적중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이피알 메디큐브 미국 흥행돌풍

美 뷰티 편집숍 '울타 뷰티' 온·오프라인 전매장 입점

4개월 월 판매량 312% 증가

글로벌 뷰티기업 에이피알의 브랜드 메디큐브가 지난해 미국 시장에서 폭풍 성장세를 기록했다.

12일 에이피알에 따르면 미국 온라인쇼핑몰 아마존 뷰티 카테고리에서 메디큐브 매출이 2024년 대비 432% 성장했다. 아마존 내 인기 제품으로는 ▲제로모공패드 ▲콜라겐 랩핑 마스크 ▲PDRN 겔 마스크 등이 꼽힌다.

블랙프라이데이-사이버먼데이 기간 아마존 뷰티 카테고리 전체 상위 3를 차지한 메디큐브. 에이피알

오프라인 채널 강화를 통한 브랜드 영향력도 강화됐다. 에이피알은 지난 8월부터 미국 대형 뷰티 전문 편집숍 '울타 뷰티' 온라인 및 오프라인 1500여개 매장에 판매를 시작했다. 지난해 12월 판매량 집계 결과, 초도 판매 시작 이후 4개월 만에 월 판매량이 약 312% 증가하며 안정적인 초기 안착 성과를 나타냈다.

울타 뷰티 오프라인 매장은 체험과 상담, 테스터 중심으로, 브랜드에 대한 소비자 신뢰도를 높이는 역할을 하고 있다는 평가다. 메디큐브는 오프라인 매장을 통해 제품 효능과 사용감을 직접 경험할 수 있는 접점을 확보하며 온라인 중심 소비 구조에서 나타날 수 있는 한계를 보완했다.

에이피알에 따르면 메디큐브는 울타 뷰티 입점 이후 매달 스킨케어 카테고리 온라인 판매 랭킹 1위를 유지하고 있으며, 오프라인 실적을 포함한 통합 랭킹에서도 2위를 기록하고 있다. 오프라인 기준 입점 초기 12개였던 SKU 수는 반년 만에 18개로 확대되어 약 50% 증가했으며, 제품 라인업 확장을 통한 추가 성장 기반도 마련했다.





미국 뉴욕 타임스퀘어 메디큐브 옥외 광고. 에이피알

에이피알 관계자는 "아마존을 통한 온라인 채널의 구조적 성장과 함께 울타 뷰티 오프라인 매장을 활용한 체험 기반 전략은 브랜드 신뢰도 제고에 중요한 역할을 하고 있다"며 "대외 환경 변화 속에서도 유통 구조를 다각화하고 고객 접점을 지속적으로 확장하며 안정적인 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

