쉐보레, 24일부터 전국 서비스 센터 무상점검 실시

전국 380여개 서비스 네트워크서 8개 항목 점검

쉐보레는 오는 24일부터 다음 달 6일까지 전국 서비스 네트워크에서 무상점검을 실시한다고 12일 밝혔다.

쉐보레 ‘2026 쉐보레 무상점검 캠페인’. 쉐보레

점검 항목은 ▲엔진오일 ▲자동변속기 오일 ▲브레이크 오일 ▲브레이크 패드 ▲냉각수 ▲에어컨 필터 ▲배터리 ▲타이어 등 총 8개다. 고객은 캠페인 기간 전국 380여개 쉐보레 서비스 네트워크를 방문해 차량 안전 상태를 점검받을 수 있으며 엔진오일 교환 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.



쉐보레는 정비 예약부터 사후 관리까지 전 과정의 운영 체계를 강화해 일관된 고객 경험을 제공한다는 방침이다. 점검 후 이벤트에 응모하고 마케팅 수신에 동의한 고객 중 1000명을 추첨해 모바일 주유권 5만원을 증정하는 행사도 진행한다.



전시장에서는 차량 출고 고객을 위한 추가 혜택이 제공된다. 이달 28일까지 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저를 출고한 고객에게는 엔진 오일 쿠폰을 증정하며 해당 쿠폰은 발급일로부터 1년간 사용할 수 있다.





쉐보레 관계자는 "표준화된 정비 프로세스를 통해 안정적인 서비스를 제공할 것"이며 "체계적인 지원을 통해 고객이 일상 속에서 차량을 안심하고 이용할 수 있는 환경을 구축하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

