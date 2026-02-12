신세계푸드 효자 '한우양육개장' 이마트로 판매 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 8월 출시한 한우양해장국·사태곰탕, 15만개 판매

한우 사골 육수에 대파, 고사리, 토란대 담아

신세계푸드는 중앙해장과 협업해 개발한 간편식 '한우양육개장'을 12일부터 전국 이마트 매장에서 판매한다고 밝혔다. 가격은 9980원이다.

최근 고물가 기조가 이어지면서 외식 대신 집밥을 선택하는 소비자가 늘고 있다. 특히 국물 요리의 경우 원물감과 깊은 풍미를 중시하는 경향이 뚜렷해지며, 간편식 시장에서도 재료의 품질과 완성도가 주요 구매 기준으로 떠오르고 있다는 분석이다.

신세계푸드 제공.

AD

앞서 신세계푸드는 지난해 8월 중앙해장과 협업한 '한우양해장국'과 '한우사태곰탕'을 이커머스 채널을 통해 선보였다. 해당 제품은 누적 판매량 15만개를 돌파했다. 이후 SSG닷컴과 트레이더스 등으로 판매 채널을 넓혔고, 특히 트레이더스 입점 이후 '한우양해장국'은 월 평균 2만봉가량 판매됐다. 이 제품은 신세계푸드의 지난해 4분기 냉동 국·탕류 간편식 판매량을 전년 동기 대비 두 자릿수 끌어올린 '효자 상품'으로 자리 잡았다.

회사 측은 냉동 공법을 적용해 재료 본연의 식감과 풍미를 살린 점이 주효했다고 설명했다. 외식 매장에서 즐기던 맛을 구현하면서도 가격 부담을 낮춘 전략이 맞았다는 평가다.

이번에 선보인 '한우양육개장'은 고추기름과 참기름을 더한 한우 사골 육수에 대파, 고사리, 토란대를 푸짐하게 담은 것이 특징이다. 여기에 한우 양과 차돌양지를 더해 감칠맛과 식감을 살렸다.





AD

신세계푸드 관계자는 "외식 물가 상승으로 집에서 간편하면서도 만족도 높은 한 끼를 찾는 소비자들이 늘고 있다"며 "앞으로도 유명 맛집의 메뉴를 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 다양한 브랜드와의 협업을 통해 간편식 라인업을 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>