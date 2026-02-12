합천군, 경남도청 방문해 199억 규모 현안사업 예산 지원 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황매산 오수처리·도시재생

영상테마파크 확장 등

경남 합천군은 경남도청을 방문해 '2026년 상반기 특별조정교부금 사업'과 '2027년 지역 균형발전 특별회계사업, 전환사업, 국비 사업'에 대한 지원을 공식 건의했다고 12일 밝혔다.

장재혁 부군수는 경남도청 예산담당관실을 찾아 군 현안 사업의 시급성과 필요성을 설명하고, 원활한 사업 추진을 위한 예산 지원 및 적극적인 협조를 요청했다.

합천군 경남도 방문 '특별조정교부금' 지원 요청 현장 사진.

이번에 건의한 사업은 황매산 오수처리시설 개선사업을 포함한 특별조정교부금 사업 7건 39억원, 초계면 도시재생 공모사업 추진 등 지역 균형발전 특별회계사업 3건 133억원, 합천영상테마파크 확장사업 등 전환사업 4건 21억 원, 농산물 산지유통센터(APC) 지원 국비 사업 1건 6억원 등 총 15건 199억원 규모다.

해당 사업들은 지난해 대규모 수해 피해와 노후 기반시설로 인한 안전사고 우려를 해소하고, 관광자원 확충과 체육·환경 인프라 강화를 통해 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.





장재혁 부군수는 "이번 건의 사업들은 지역 현안 해결과 주민의 생활안전 확보를 위해 꼭 필요한 예산"이라며 "군민들이 체감할 수 있는 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 경남도와 긴밀히 협력해 예산 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





