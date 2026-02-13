[빵 굽는 타자기]경제를 발전시키는 전쟁은, 이제 없다

英 전쟁 자금 위해 BOE 설립

세계에서 가장 오래된 중앙은행은 영국중앙은행(BOE)이다. 영국이 '태양왕' 루이 14세의 프랑스와 전쟁 중이던 1694년 설립됐다. 당시 영국 국왕 윌리엄 3세는 막대한 전쟁 비용을 조달하기 위해 금융인들로부터 거액을 차입했고, 그 대가로 BOE 설립과 은행 특권을 허가했다. BOE를 중심으로 국가 신용 체계가 구축되면서 영국은 전쟁 자금을 안정적으로 조달할 수 있었고, 프랑스의 팽창을 저지하는 데 성공했다.

'눈에 보이지 않는 전쟁과 돈의 역사'의 저자 던컨 웰던은 국가를 '성공적으로 전쟁을 수행한 집단이 발전하면서 형성된 결과'로 정의한다. 전쟁을 통해 인류 역사를 고찰한 이 책에서 웰던은 경제학적 관점으로 전쟁을 이해하기 위해 '유인(incentives)'과 '제도(institutions)'라는 개념을 제시한다. 유인은 대개 경제적 보상을 뜻하고, 제도는 효율적인 전쟁 수행을 위해 발전하고 정비된 조세, 금융, 행정 능력을 뜻한다. BOE는 효율적인 전쟁을 위한 제도의 단적인 예라고 할 수 있다.

인류의 역사는 곧 전쟁의 역사라고 해도 과언이 아니다. 유럽의 주요 강대국이었던 영국, 스페인, 프랑스, 오스트리아, 러시아, 오스만제국 중 한 나라라도 참여한 전쟁을 기준으로 할 경우 16세기 유럽은 100년 중 95년을 전쟁 속에서 보냈다. 17세기에는 94년, 18세기에는 78년이 전쟁 기간이었다. 전쟁이 일상이었던 셈이다. 이때까지의 전쟁은 '마르스(전쟁의 신)의 선물'이라 할 수 있을 정도로 경제적으로는 도움이 되는 측면이 있었다. 18세기 이전의 세계는 자원이 부족했다. 인구가 늘수록 개인의 생활 수준이 하락하는 경향을 보였다. 전쟁으로 많은 사람이 희생되면 살아남은 사람들은 더 많은 자원을 누릴 수 있었다. 게다가 이 시기의 전쟁은 인명 피해를 유발하지만 자본이나 가축, 건물 등 경제적 기반에 미치는 피해는 제한적인 경우가 많았다.

웰던은 중세와 근대를 구분하는 기준이 되는 르네상스도 전쟁의 산물로 해석한다. 중세 이탈리아는 베네치아, 밀라노, 피렌체, 교황령, 나폴리의 5대 강대국에 수많은 소국과 공국, 도시국가 섞여 있었다. 전쟁이 끊이지 않았지만 대규모 교전보다 상대를 궁지에 몰아넣은 다음 항복을 받아내는 경우가 많았다. 이에 막대한 부를 쌓은 군인들이 등장했고 이들이 문화, 예술에 투자하면서 이탈리아에서 르네상스가 시작될 수 있었다고 웰던은 주장한다.

19세기에 접어들며 전쟁의 양상은 달라졌다. 18세기 산업혁명은 자원 동원 역량을 획기적으로 확장했고 제도는 더욱 고도화돼 국가는 대규모로 지속적인 전쟁을 수행할 수 있는 기반을 갖췄다. 20세기 들어 유럽에서 주요 강대국이 참여한 전쟁 기간은 53년으로 줄었지만 전쟁의 파괴력은 비교할 수 없을 만큼 커졌다. 전쟁은 수많은 생명은 물론 자본과 기계, 건물 등 각종 자원까지 파괴해 살아남은 사람들까지 더욱 가난하게 만들었다. 경제적 보상의 유인은 사라졌고 이성적으로 사고할 줄 아는 사람이라면 누구도 전쟁을 반길 수 없게 됐다.

그럼에도 인류는 두 차례 세계대전과 베트남 전쟁 등을 치렀고, 21세기 들어서는 러시아가 우크라이나를 침공했다. 웰던은 경제적 보상 유인이 사라졌음에도 이같은 전쟁이 벌어진 이유는 오판 때문이라고 지적한다. 전쟁을 선택한 쪽이 자원 동원 능력과 승리 가능성을 과신한다는 것이다. 웰던은 오늘날 이성적으로도, 경제적으로도 전쟁이 정당화되기 어렵지만 인간은 언제나 이성적이지 않았다며 그 어리석음을 꼬집으며 글을 마무리한다.





눈에 보이지 않는 전쟁과 돈의 역사 | 던컨 웰던 지음 | 윤종은 옮김 | 월북 | 360쪽 | 2만4800원





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

