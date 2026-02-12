해빗팩토리, 美법인 설립 4년 만에 누적 대출액 2561억원 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이자 비용 138억원 절감"

인공지능(AI) 기반 핀테크 기업 해빗팩토리는 미국 법인 설립 4년 만에 자사 주택담보대출 서비스 '로닝에이아이'(Loaning.ai)로 누적 대출액 2561억원을 달성했다고 12일 밝혔다.

환율을 1달러당 1452원으로 적용하면 지난해 약 1165억원 대출을 실행했다. 지난해 로닝에이아이 평균 금리는 6.784%로 30년 모기지 이용시 고객이 지불해야 하는 이자 비용은 약 1539억원이다. 같은 기간 미국 시중은행 평균 금리는 7.284%로 타사에서 이용하면 1677억원을 내야 한다. 총 이자 비용 138억원을 절감한 셈이다.

해빗팩토리는 현지 은행보다 낮은 금리를 제공하기 위한 비용 효율화 전략이 성과로 이어졌다고 설명했다. 중개 중심 영업 구조에 대한 의존도부터 낮추고 다이렉트 채널 기반 모델을 구축했다는 것이다. 업무 절차 전반을 자동화해 고정비를 줄이고 생산성을 높였다.

실시간 금리 조회와 체크리스트 발행 등 디지털 기능도 갖췄다. 체크리스트를 통해 필요한 서류를 목록 형태로 확인하고 제출 현황을 즉시 파악할 수 있게 했다. 고객 전용 페이지 내 파일 업로드 시스템을 통해 기존 메일 기반 문서 교환 대비 대출 처리 시간을 대폭 단축했다.

해빗팩토리는 캘리포니아·조지아·텍사스·네바다·워싱턴주에서 주택담보대출 사업을 운영 중이다. 역대 최대 실적을 바탕으로 향후 현지에 진출한 한국계 은행들과의 협력 가능성을 폭넓게 모색할 계획이라는 설명이다.





이동익 해빗팩토리 공동대표는 "기술력을 활용한 디지털 모기지 플랫폼으로 의미 있는 성장을 이어갈 수 있다는 점을 증명해 나가고 있다"며 "핵심 경쟁력을 유지하기 위해 대출 1건당 비용을 기존 대비 약 40% 절감해 금리를 더 낮추는 게 목표"라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

