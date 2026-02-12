펄어비스, 신작 부재 속 2년 연속 적자…"'붉은사막' 출시 총력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영업손실 148억원 적자폭 확대

기대작 '붉은사막' 글로벌 출시

펄어비스가 지난해 신작 부재 속 개발 비용 증가로 2년 연속 적자를 기록했다.

펄어비스 제공

AD

펄어비스 지난해 연결 기준 영업손실이 148억원으로 전년(123억원) 대비 적자 폭이 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 매출은 3656억원으로 6.8% 증가했으나, 순손실은 76억원으로 적자 전환했다.

4분기 기준으로도 영업손실 84억원에 적자 전환했다. 매출과 순손실은 각각 955억, 144억원이었다. 지역별 매출 비중은 국내 16%, 아시아 18%, 북미·유럽 등 지역 66%로 나타났다.

펄어비스는 지난해 '검은사막'에 신규 지역과 클래스를 업데이트하고, 플레이스테이션5와 엑스박스 시리즈 X|S 버전을 출시했다. 해외 자회사 CCP게임즈의 이브 온라인도 확장팩 '카탈리스트'를 출시했다.

올해는 다음 달 20일 기대작 '붉은사막'의 출시를 앞두고 있다. '붉은사막'은 스팀 등 주요 플랫폼에서 위시리스트 200만을 돌파하는 등 글로벌 기대작으로 꼽힌다. 게임의 스토리와 지역, 탐험, 액션, 퀘스트 등 핵심 콘텐츠를 소개하는 프리뷰 영상을 연이어 공개하면서 게이머들의 호평도 이어지고 있다.





AD

펄어비스는 차기작 '도깨비'의 개발 현황도 추후 공개할 예정이다. 조미영 펄어비스 최고재무책임자(CFO)는 "올해 1분기에도 '검은사막'과 '이브'의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이는 가운데 '붉은사막'의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 총력을 기울이겠다"라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>