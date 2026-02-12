LG화학·휴롬, 친환경 주방가전 소재 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

PCR ABS 적용 확대…글로벌 파트너십 강화

LG화학이 주방가전 전문기업 휴롬과 손잡고 친환경 주방가전 소재 개발과 마케팅 협력에 나선다.

LG화학 ABS사업부장 김스티븐 전무(오른쪽)와 휴롬 이수민 마케팅본부장이 업무협약식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. LG화학 제공

LG화학은 11일 여의도 LG트윈타워에서 휴롬 이수민 마케팅본부장과 LG화학 ABS사업부장 김스티븐 전무 등 주요 관계자가 참석한 가운데 PCR ABS 개발을 통한 친환경 글로벌 파트너십 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약에 따라 LG화학은 기계적 재활용 기반의 PCR ABS 소재를 공급하고, 휴롬은 이를 착즙기 하우징 등 주요 주방가전에 적용한다. 휴롬은 현재 전 세계 88개국에 제품을 수출하는 글로벌 주방가전 전문 기업이다.

LG화학의 PCR ABS는 기계적 재활용 소재임에도 기존 ABS 제품과 동등한 내충격성, 내열성, 가공성을 구현한 것이 특징이다. 재활용 소재로는 세계 최초로 화이트 컬러 구현에도 성공해 디자인 요소가 중요한 주방가전 제품 전반에 폭넓게 적용할 수 있다.

양사는 친환경 소재 적용 제품을 공동 기획하고, 이를 기반으로 친환경 마케팅 활동도 함께 전개할 계획이다. 최근 국내에서는 '자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률' 개정을 통해 2026년부터 재활용 원료 사용 의무가 단계적으로 강화될 예정으로, 가전과 소비재 업계를 중심으로 친환경 소재 적용이 제품 경쟁력의 핵심 요소로 부상하고 있다.

휴롬 이수민 마케팅본부장은 "LG화학과의 협력을 통해 지속 가능한 건강 가치를 실천할 수 있는 친환경 제품 라인업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

LG화학 ABS사업부장 김스티븐 전무는 "PCR ABS를 비롯한 친환경 ABS 제품을 지속 확대하고 차별화된 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





한편 상반기 출시된 PCR ABS 적용 착즙기에는 LG화학의 친환경 소재 브랜드 LETZero가 적용된다. LETZero는 LG화학이 2021년 론칭한 친환경 브랜드로, 엄격한 심사를 거쳐 친환경 기준을 충족한 제품에만 보증 마크를 부여하고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

