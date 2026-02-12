르노코리아 부산공장, 누적 생산 400만대 돌파…"500만대 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26년 만…국내 220만대·해외 180만대 출고

르노코리아는 2000년 국내 시장 출범 이후 26년 만에 부산공장의 누적 생산량이 400만대를 돌파했다고 12일 밝혔다.

11일 르노코리아 부산공장에서 개최된 누적 생산량 400만 대 돌파 기념 행사에서 르노코리아 니콜라 파리 사장을 비롯한 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 르노코리아

AD



부산공장은 르노그룹 내 D/E 세그먼트(중형 및 준대형) 생산을 책임지는 글로벌 전략 허브 역할을 수행하고 있다. 지금까지 국내 약 220만대, 해외 약 180만대의 차량을 출고하며 르노코리아의 성장을 이끌어왔다.



차종별로는 중형 세단 SM5가 95만4000대로 가장 많이 생산됐으며 SM3가 80만5000대, 닛산 로그가 58만5000대로 뒤를 이었다. 부산공장은 르노그룹의 주요 품질 관리 지표에서도 최상위권을 기록하며 생산 거점으로서의 경쟁력을 인정받고 있다.



특히 부산공장은 하나의 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 생산할 수 있는 혼류 생산 체계를 갖추고 있다. 지난해 1월에는 설비 업데이트를 통해 내연기관 생산 라인을 전기차 조립까지 가능한 공정으로 전환했다. 이를 통해 그랑 콜레오스, 필랑트, 폴스타 4 등 내연기관과 하이브리드, 순수 전기차를 동시에 생산하는 기반을 마련했다.





AD



니콜라 파리 르노코리아 사장은 "400만대 생산의 원동력은 품질 경쟁력과 임직원들의 역량"이라며 "우수한 경쟁력을 바탕으로 500만대 생산을 향해 나아가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>