[클릭 e종목]"미래에셋증권, 1분기 스페이스X 평가이익만 1조원…목표가↑"

유안타증권은 12일 미래에셋증권에 대해서 작년 4분기 순이익이 컨센서스를 50.8% 상회했다면서 목표주가를 종전 4만8500원에서 6만1500원으로 상향 조정했다.

우도형 유안타증권 연구원은 이날 "미래에셋증권의 작년 4분기 지배주주순이익은 5773억원으로 컨센서스를 50.8% 상회했다"며 "추정치에는 xAI 관련 평가이익을 3000억원 수준으로 반영했는데 이번 실적발표에서 5000억원의 평가이익이 발생하며 컨센서스를 상회했다"고 설명했다.

우 연구원은 "xAI의 경우 이번에 2300억달러의 가치로 평가받았는데 이는 기존 1368억 달러 대비 68% 증가한 수준인데 조달금 200억달러 제외 시 실질 가치 증가는 46.5% 증가한 수준"이라고 밝혔다.

그는 "2024년 12월 1번째 공개매수에서 스페이스x는 3500억달러 가치를 인정받았는데 이때 미래에셋증권의 장부가는 6000억원으로 추정된다"며 "이는 2022년 전후 미래에셋증권이 스페이스x에 투자한 2300억원이 스페이스x의 기업가치가 1400억달러에서 3500억달러로 2.5배 증가한 것에 기인한다"고 언급했다.





이어 "현재 스페이스x의 기업가치는 xAI와 합병하면서 기존 8000억달러 대비 높은 1조달러 수준이 예상되며 xAI와 합병한 기업가치는 1조2500억달러 수준"이라며 "스페이스x의 가치가 3500억달러에서 1조달러로 2.9배 증가한다면 1분기 미래에셋증권에 반영될 스페이스x의 장부가치는 1조6000억원 수준이 예상되며 평가이익은 1조원에 달할 것"이라고 예상했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

