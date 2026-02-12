에어부산, 김해공항 소음대책지역 주민 대상 설맞이 나눔

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어르신 100여명에게 생필품 키트 전달

지역 밀착 사회공헌 통해 상생 실천

에어부산은 김해공항 인근 소음대책지역 주민을 대상으로 설맞이 나눔 활동을 실시했다고 12일 밝혔다.



지난 11일 에어부산 임직원들이 김해공항 인근 소음대책지역에 거주하는 주민 가정을 방문해 생필품 키트를 전달하고 있다. 에어부산

에어부산 임직원들은 지난 11일 김해공항 주변 경로당과 가정을 방문해 100여명에게 생필품 키트를 전달했다. 키트는 샴푸, 세제, 치약, 칫솔 등 일상생활에 필요한 물품으로 구성됐다.



이번 활동은 공항 소음으로 불편을 겪는 주민들의 생활 여건에 대한 공감대를 넓히기 위해 마련됐다. 에어부산은 지난달 30일에도 부산 강서구 소재 복지관 어르신들을 대상으로 푸드트럭을 지원하는 등 지역 밀착형 사회공헌 활동을 지속하고 있다.







정병섭 에어부산 대표는 "김해공항을 거점으로 운항하는 항공사로서 소음 피해 주민들에 대한 이해와 공감을 바탕으로 지역사회와 상생하겠다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하기 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

