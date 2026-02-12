[클릭 e종목]"팬오션, 포트폴리오 다변화로 목표가 ↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나증권이 팬오션에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6400원으로 올렸다고 12일 밝혔다.

AD

안도현 하나증권 연구원은 "팬오션의 주가는 초대형 원유 운반선(VLCC), 탱커선 등 포트폴리오 확장에 따른 장기적인 성장동력을 고려하면 여전히 저평가된 상태"라며 "올해 연간 영업이익 전망치를 전년 대비 14% 상승한 5620억원으로 제시한다"고 분석했다.

그러면서 "최근 케이프사이즈 벌크선 수요가 화물의 양뿐만 아니라 운송 거리를 함께 고려하여 물류 수요를 측정하는 톤마일 효과로 증가하면서 지수 상승을 견인하고 있고, 탱커선도 VLCC 호황 및 제품 수출 루프 변화로 시황이 반전됐다"며 "액화천연가스(LNG) 운반선도 올해 안정화 작업을 거쳐 이익이 증가할 것으로 보인다"고 덧붙였다.





AD

안 연구원은 "최근 VLCC 시장 내 그림자 선단 퇴출과 베네수엘라 원유 시장 정규화가 이뤄지며 VLCC 수요가 증가하는 상황에서 SK해운의 VLCC 10척 취득 등 투자는 포트폴리오 다변화 측면에서 긍정적"이라며 "지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 감소한 1조4763억원, 영업이익은 19% 증가한 1304억원으로 기대치에 부합했다"고 설명했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>