포스코, 함정용 고연성강·방탄강 국내 최초 개발

한국선급 인증 획득

해군 함정 생존성·기동성 강화

포스코가 함정용 소재 기술 개발을 통해 대한민국 방위산업 경쟁력 강화에 새로운 이정표를 세웠다.

신(新) 방산 소재를 적용한 차세대 함정 가상 이미지. 포스코 제공

포스코는 함정용 고연성강과 방탄강을 국내 최초로 개발하고, 지난 1월 한국선급으로부터 선급 인증을 획득했다고 12일 밝혔다. 이번 인증은 강재 개발부터 용접성 검증, 군함 방호 성능 평가까지 전 과정을 통과한 결과다.

이번에 개발한 고연성강은 기존 조선용 후판 강재 대비 연신율을 35% 이상 향상시킨 것이 특징이다. 실제 함정 충돌 시뮬레이션 결과 충격 흡수율은 약 58% 개선된 것으로 나타났다. 이를 통해 선박이나 부유체와의 충돌 시 변형을 통해 충격을 효과적으로 흡수하고, 함정 손상을 최소화해 생존성을 높일 수 있다.

포스코는 함정의 안전성과 기동성을 동시에 강화하기 위해 기존 조선용 후판 강재 대비 두께를 약 30% 줄인 방탄강도 함께 개발했다. 해당 방탄강은 조타실, 레이더, 첨단 무기체계가 집중된 상부 구조물에 적용돼 외부 위협에 대한 방호 성능을 확보하는 동시에, 경량화를 통해 선체 흔들림에 대한 저항성과 복원력 개선에도 기여할 수 있다.

포스코는 지난해 5월 열린 '국제해양방산전시회(MADEX)'와 '함정기술·무기체계 세미나'에서 해당 기술 개발 현황을 공개해 국내외 방산 관계자들로부터 주목을 받았다.

이번 프로젝트는 포스코 기술연구원을 중심으로 수년간 진행된 공동 연구의 성과로, 생산·품질·마케팅 등 전 부서가 원팀 체계로 협력해 완성됐다. 회사 측은 이번 성과가 대한민국 해군 차세대 함정 성능 향상은 물론, 국내 조선소의 기술 경쟁력 강화에도 중요한 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 남미와 동남아시아 해군 함정, 미 해군 함정 유지·정비·보수(MRO) 및 건조 사업 등 해외 프로젝트에도 적용 가능해 K-방산 수출 확대와 글로벌 해군 함정 시장 진출에도 기여할 것으로 전망된다.





한편 장인화 포스코그룹 회장은 신년사를 통해 "미래 산업에 필수적인 제품 포트폴리오를 완성함으로써 시장 리더십을 한층 강화하고 수익 구조를 최적화해야 한다"고 강조한 바 있다. 이번 성과는 이러한 그룹 전략과도 맞닿아 있다는 평가다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

