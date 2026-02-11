KT알파, 작년 영업이익 442억원…"역대 최대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

T커머스·모바일상품권 사업 등

수익성 중심 포트폴리오 주효

주당 280원 현금배당

데이터 기반 홈쇼핑 업체 케이티알파(KT알파)가 주력인 T커머스와 모바일상품권 사업의 수익성 개선으로 지난해 역대 최대 영업이익을 올렸다.

KT알파는 지난해 영업이익이 전년 대비 80% 증가한 442억원으로 역대 최대치를 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 3959억원으로 2% 신장했다.

AD

사업부문별로 T커머스는 매출이 2685억원으로 소폭 줄었으나 수익성 중심의 포트폴리오 운영으로 영업이익이 2배 이상 증가했다. 프리미엄·가성비(가격 대비 성능) 양극화 트렌드를 반영해 상품 포트폴리오를 다변화하고, 고객 라이프스타일을 세밀하게 고려한 맞춤형 전략이 주효했다고 회사 측은 평가다.

모바일상품권 사업의 매출은 1274억원으로 13% 늘었고 영업이익도 큰 폭으로 증가했다. 특히 신세계, 이마트, 농협 등 주요 유통사 중 원하는 곳에서 사용할 수 있는 '통합상품권'과 이마트, 롯데, 농협 등 3대 마트에서 동시에 사용할 수 있는 '마트통합상품권'을 선보이며 상품 경쟁력을 강화했다.

업계 최초로 RCS(Rich Communication Services) 기반 메시지 카드 기능을 도입하고 '당첨자 추첨기 서비스'를 통해 추첨부터 경품 발송까지 전 과정을 자동화하며 기업 고객의 업무 효율과 편의성도 높였다.

회사 측은 올해도 고객 경험 혁신과 인공지능(AI) 기반 서비스 고도화를 통해 커머스&마케팅 컴퍼니로서 경쟁력을 강화할 계획이라고 전했다.





AD

한편, KT알파는 이날 이사회를 열고 보통주 1주당 280원의 현금배당을 결정했다. 다음 달 27일 주주총회 승인을 거쳐 4월24일 지급할 예정이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>