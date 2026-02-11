"사주 봐준다더니 주식앱 깔아라"…금감원, '투자 사기' 주의보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍수·사주로 유인해 주식투자 사기

베트남 거점 범죄 조직…경찰도 수사 중

온라인상에서 사주를 봐준다며 접근해 가짜 주식거래 애플리케이션(앱)을 깔게 한 뒤 돈을 뜯어내는 신종 사기 수법이 포착돼 금융감독원이 주의를 당부했다.

금융감독원은 11일 최근 베트남을 거점으로 한 금융사기 범죄 조직이 가짜 주식거래 앱을 제작·유포해 투자를 유도하고, 자금을 편취하는 범죄 정황이 확인돼 소비자경보 '주의'를 발령했다고 밝혔다.

해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.픽사베이

AD

금감원에 따르면 이들은 단체 채팅방 등에서 사주·풍수 등 친숙한 콘텐츠를 미끼로 투자자에게 접근한 뒤 'PIPS Assets'라는 이름의 가짜 주식거래 앱 설치를 유도했다. 이후 비상장주식에 10만~20만원가량 소액 투자부터 권하며 수십 배 수익이 난 것처럼 화면을 조작했다. 일부 투자자에게는 실제 소액 출금을 해주며 신뢰를 쌓았다.

이들은 투자자가 더 많은 돈을 입금하면 앱 화면상 수익이 계속 늘어나는 것처럼 꾸몄고, 수수료나 세금 납부를 이유로 추가 입금을 유도했다. 추가 투자를 원하는 투자자에게는 대출까지 주선했다.

하지만 가짜 앱에서 큰 수익이 발생한 것을 확인한 투자자가 인출을 요청하면 상황은 달라졌다. 대출금 상환과 수수료 납부, 세금 문제 등을 핑계로 또다시 자금을 요구하며 추가 자금까지 뜯어냈다.

조사 결과 이들은 베트남을 거점으로 활동한 금융사기 조직으로 파악됐다. 금감원은 해당 앱이 정상적인 금융투자 플랫폼과 유사하게 제작돼 일반 소비자가 사기 여부를 구분하기 쉽지 않다고 설명했다. 현재 경찰이 이 사건을 수사 중이나, 추가 피해가 우려돼 소비자경보 '주의' 단계를 발동했다.

이와 함께 글로벌 투자회사를 사칭한 불법 리딩 방 사기도 여전히 기승을 부리고 있다. 이들은 '영국계 자산운용사 M사' 등 해외 금융사를 사칭해 접근한 뒤, 상장 예정인 비상장주식을 1주씩 나눠주며 신뢰를 형성한다. 이후 투자자들이 경계를 풀면, 사전에 대량 매입해 둔 가치 없는 주식을 고가에 떠넘긴 뒤 연락을 끊는 수법을 쓴다.





AD

금감원은 "제도권 금융회사는 통상 일대일 채팅방 등을 통해 투자를 권유하지 않는다"며 "블로그·인터넷 기사 등 온라인상 모든 정보는 허위로 조작될 수 있으므로 항상 주의해야 한다"고 당부했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>