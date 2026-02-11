LS, 보통주 1주당 2500원 결산배당…총 683억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS는 보통주 1주당 2500원의 결산 현금배당을 실시한다고 11일 공시했다.

시가배당률은 1.12%로, 배당금 총액은 683억6884만원이다. 배당 기준일은 오는 3월31일이며, 배당금은 4월21일 지급될 예정이다.





LS는 다음달 26일 주주총회를 개최할 계획이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

