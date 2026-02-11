두산밥캣, 지난해 영업익 전년比 21% ↓…경기침체·관세 영향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두산밥캣이 지난해 건설 경기 침체와 관세 불확실성 등으로 지난해 다소 부진한 실적을 냈다.

두산밥캣은 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 21% 감소한 6861억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출은 3% 증가한 8조7919억원으로 나타났다.

두산밥캣 CI.

AD

지역별 매출액을 달러 기준으로 살펴보면 관세 불확실성 등에 따른 수요 둔화로 북미 지역이 전년 대비 3% 감소했다. 아시아·라틴아메리카·오세아니아(ALAO)는 내수 수요 위축 영향으로 13% 줄었고, 유럽·중동·아프리카(EMEA)는 1% 늘면서 전년 수준을 유지했다.

제품별로 보면 소형 장비와 산업 차량 매출이 각각 2%, 9% 줄었고, 포터블파워는 소폭 성장해 1% 늘었다.

지난해 말 순 현금은 3억5300만달러를 기록하며 다섯 분기째 순 현금 기조를 유지했고, 부채비율은 70.8%로 나타났다.

한편, 두산밥캣 이사회는 이날 1주당 결산 배당금을 500원으로 결의했다. 지난해 연간 총배당금과 주주환원율은 각각 1700원, 40.4%로 결정됐다. 시장 둔화에도 배당 규모를 역대 최대로 늘려 지난해 기업가치 제고 계획을 통해 발표한 '최소배당금 1600원 및 주주환원율 연결 순이익의 40%' 약속을 이행했다고 두산밥캣은 설명했다.

두산밥캣은 올해 연간 전망으로 매출은 전년 대비 4.3% 성장한 64억5000만달러, 영업이익은 전년 수준인 4억8200만달러를 제시했다.





AD

두산밥캣 관계자는 "주요 시장 수요가 소폭 하락할 것으로 예상되나 딜러 재고 확충과 점유율 확대 등을 통해 매출 증대를 추진할 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>