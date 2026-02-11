충남신보·충남도·농협은행, 870억 보증 푼다



농협 58억 특별출연…민선8기 누적 277억 출연

고금리·내수 부진 속 중소기업·소상공인 유동성 지원



AD

고금리·고물가 장기화와 내수 부진으로 자금난이 심화되는 가운데, 충남 지역 중소기업과 소상공인을 위한 870억 원 규모의 정책 보증이 공급된다. 지방정부와 금융기관, 보증기관이 공동으로 재원을 조성해 현장 유동성 지원에 나섰다.

충남신용보증재단은 11일 충남도청에서 충남도, NH농협은행과 '중소기업·소상공인 금융지원을 위한 특별출연 업무협약'을 체결했다.

이번 협약에 따라 NH농협은행은 58억 원을 특별출연하고, 충남신보는 이를 재원으로 총 870억 원 규모의 신용보증을 공급한다. 충남도는 정책적·제도적 지원을 맡는다.

농협은행은 이번 출연을 포함해 민선 8기 들어 총 277억 원을 특별출연했다.

또 지역 금융 공급 기반을 확대하고, 정책자금이 신속히 집행될 수 있도록 보증 절차도 간소화한다는 방침이다.

충남신보는 올해부터 디지털 보증지원 체계를 구축하고, 이동식 금융상담버스를 운영하는 등 현장 밀착형 지원을 강화하고 있다.

협약보증은 재단 보증지원 플랫폼 '보증드림' 앱 또는 사업장 소재지 관할 영업점을 통해 신청할 수 있다.





AD

조소행 이사장은 "정책자금이 필요한 곳에 제때 공급되도록 보증 지원 속도를 높이겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>