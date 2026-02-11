남양주시의회 "중부연결 민자고속도로 조속 추진 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 11일 남양주시의회 의장실에서 중부연결민자고속도로 건설 사업 관련 간담회를 열고 사업의 조속한 추진을 촉구했다.

남양주시의회(의장 조성대)가 11일 남양주시의회 의장실에서 중부연결민자고속도로 건설 사업 관련 간담회를 연 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시의회 제공

이번 간담회는 해당 사업의 신속한 추진을 위한 대책을 함께 논의하고자 마련됐으며 조성대 의장을 비롯해 이진환 운영위원장, 김지훈(민) 의원, 이수련 의원과 사업제안자인 한라건설 관계자가 참석했다.

먼저, 의원들은 사업제안자인 한라건설로부터 사업 추진현황과 관련 내용에 대해 보고받고, 중부연결 민자고속도로 건설의 필요성과 고속도로와 기존 도로 세부 연결 구간 등에 대한 의견을 나눴다.

조성대 의장은 "중부연결 민자고속도로는 정체 교통수요 처리를 통한 시민들의 출·퇴근 교통난 해소뿐만 아니라 기업유치와 일자리 창출을 위해서도 남양주시에 반드시 필요한 교통망이며, 이를 통해 남양주시 관내 동서 도로망과 남북 간 도로망의 보다 효율적인 연계가 가능해진다"고 하며 적극적인 사업 추진 의지를 비췄다.

이어 "남양주 시민들의 염원을 담아 남양주시의회 차원에서 사업이 적기에 추진될 수 있도록 국토부 및 관계 기관 등에 적극 건의할 계획"이라고 밝혔다.

이진환 운영위원장은 "사업의 중요성과 시급성을 감안할 때 주요 민원 지역을 제외한 대안노선 검토를 통해 속도감 있게 추진하는 것도 방법"이라고 말했다.

김지훈(민), 이수련 의원은 "해당 도로가 지나는 진접, 오남, 와부, 금곡 주민들의 요구사항을 적극 반영해 시민들이 더 편리하고 효율적으로 이용할 수 있도록 노력해달라"고 요청했다.





한편, 중부연결 민자고속도로는 하남시 하산곡동(중부고속도로)에서 남양주시 진접읍(국도 47호선)에 이르는 총 27.1㎞구간(하남시 4㎞, 남양주시 23.1㎞)을 연결하는 민자고속도로로, 중부·수도권 제1순환 고속도로 합류구간 상시 정체 완화와 3기 신도시 건설로 인한 교통수요 처리에 대한 교통 개선대책으로 추진됐으며, 2030년 준공을 목표로 추진 중이나 현재 인근 지자체의 반대로 사업이 지연되고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

