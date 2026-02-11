무안군의회 "전남통합국립대 거점대학 포함"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'서울대 10개' 정책 반영 촉구 성명

무안군의회가 지방거점국립대 육성에 전남통합국립대학교를 포함해 줄 것을 촉구했다. 무안군 제공

AD

전남 무안군의회가 정부의 지방거점국립대 육성 정책에 전남통합국립대학교를 포함할 것을 공식 요구하고 나섰다.

의회는 11일 본회의장에서 '지방거점국립대 육성 정책의 전남통합국립대학교 반영 촉구 성명서'를 발표하고, 이른바 '서울대 10개 만들기'로 불리는 지방거점국립대 육성 정책에 전남통합국립대학교를 반드시 포함해야 한다고 밝혔다.

정부는 전국 9개 거점국립대를 중심으로 인공지능(AI) 교육과 연구 역량을 강화하고, 수도권에 집중된 교육 자원을 전국으로 분산하기 위한 지방대학 육성 방안을 추진하고 있다.

그러나 군의회는 현행 거점국립대 체제가 전남 차원의 통합 거점대학 구조를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했다. 정부가 지방대학 육성을 강조하면서도 전남에는 실질적인 거점국립대가 없는 상황이라며 "정책 설계 단계에서부터 전남이 소외되고 있다"고 비판했다.

군의회는 "인구 감소와 수도권 집중으로 지방대학이 존립 위기를 겪고 있는 상황에서, 거점국립대에 포함되지 못한 지역은 청년 유출과 산업 인력 부족이 더욱 심화될 수밖에 없다"고 우려했다.

이어 "전남통합국립대학교는 국립목포대학교와 국립순천대학교를 통합해 전남 동·서부의 고등교육 역량을 결집하자는 전략적 대안"이라며, 지역 균형 발전 차원에서 필요성을 강조했다.

이날 성명서에는 ▲전남통합국립대학교의 지방거점국립대 육성 정책 포함 ▲거점국립대 지위 확보를 위한 관련 특별법 정비 및 재정 지원 근거 마련 ▲지역 전략산업과 연계한 인재 양성·연구·산학협력 체계 구축 지원 등이 담겼다.

김봉성 무안군의회 행정문화복지위원장은 "현재 논의 중인 '서울대 10개 만들기' 정책 속에서 전남 청년들은 여전히 수도권이나 타 지역 거점국립대로 떠나야 하는 현실"이라며 "전남에도 형식적 수준이 아닌 경쟁력을 갖춘 통합 거점국립대가 반드시 필요하다"고 말했다.





AD

한편 군의회는 향후 지역사회 및 관계 기관과 협력을 강화하고, 전남통합국립대학교의 제도적 지위 확보를 위한 대응 활동을 지속해 나갈 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>