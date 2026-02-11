신안 임자도 홍매화 축제 '붉은 봄 먼저 연다'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 27일 개막…'첫 번째 봄꽃 축제'



섬 홍매화 축제 포스터.

전남 신안군이 오는 27일부터 3월 2일까지 나흘간 임자도 1004섬 튤립·홍매화 정원 일원에서 '2026 섬 홍매화 축제'를 개최한다.

군에 따르면 이번 축제는 지난해 첫선을 보인 이후 두 번째로 열리는 행사로, 한층 풍성해진 홍매화 경관과 프로그램으로 방문객을 맞이할 예정이다.

축제의 주인공은 임자도에 조성된 홍매화다. 1004섬 튤립·홍매화 정원 산책로를 따라 붉은 꽃망울을 터뜨린 홍매화는 강렬하면서도 서정적인 봄의 정취를 선사할 것으로 기대된다. 군은 대한민국에서 가장 이른 시기에 피어나는 홍매화를 앞세워 전국에서 가장 먼저 봄을 알리는 '첫 번째 봄꽃 축제'로 자리매김한다는 계획이다.

정원 곳곳에는 백매화에 홍매화를 접목해 가꾼 이색적인 매화나무들이 식재돼 있으며, 임자도에서만 볼 수 있는 독특한 풍경을 연출한다. 지난해보다 더욱 세심한 관리가 이뤄져 한층 깊어진 붉은 빛을 선보일 것으로 전망된다.

방문객을 위한 체험 요소도 강화됐다. 붉은 매화 사이에서 봄의 순간을 기록할 수 있도록 산책로를 따라 포토존이 운영되며, 인근 조희룡미술관에서는 특별기획전 '불긍거후(不肯去後)-7인의 매화도'가 열려 홍매화의 예술적 가치를 함께 조명한다.





군 관계자는 "임자도의 홍매화는 추위를 이겨내고 가장 먼저 봄을 전하는 인내와 희망의 상징"이라며 "두 번째로 열리는 이번 축제를 통해 많은 방문객이 한층 깊어진 붉은 봄을 만끽하길 바란다"고 말했다.





