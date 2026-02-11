동명대 노성여 교수, 전국 창업교육 우수 교수 100인에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국연구재단 이사장상 수상



산업계 맞춤형인재 양성 공로

동명대학교 창업학과 노성여 교수가 창업교육 우수 교수자로 선정됐다.

동명대는 노 교수가 한국연구재단이 주최하고 한국청년기업가정신재단이 주관한 '2025 Startup Class 100 & Educator 100' 시상식에서 우수 교육자 부문인 'EDUCATOR 100'에 최종 선정됐다고 11일 알렸다.

'EDUCATOR 100'은 최근 3년간(2023~2025년) 창업교육 운영 경력 3년 이상, 관련 교과목 5개 이상을 운영한 국내 대학 교수자를 대상으로 교육 성과와 전문성을 종합 평가해 선정한다.

노 교수는 다양한 창업 교과목을 운영하며 대학 내 창업교육 생태계 조성에 기여해 온 점을 인정받았다. 특히 학습자의 기업가정신과 창업 역량 향상 기여도, 교육 내용의 완성도와 확산 가능성 등을 평가하는 '교수방법 활용성' 항목에서 높은 점수를 받았다.

수업 과정에서 학습자 참여를 적극 유도하고 문제 해결 중심의 교육을 운영한 점도 주목받았다. 노 교수는 시상식 당일 우수 창업교육 사례 공유 세션에서 '2025 EDUCATOR 100' 선정 교수로 발표를 진행했다.

노 교수는 향후 우수 교수법을 공개 자료로 활용할 수 있도록 교육과정 개선을 이어가고 창업 성과 포럼 등에 참여해 교육 노하우를 공유할 계획이다.





AD

노성여 교수는 "창업교육 활성화를 위해 이어온 노력을 인정받아 의미있게 생각한다"며 "도전적인 기업가정신을 갖춘 창의 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>