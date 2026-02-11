FDA 등록 마친 림피드, 美 펫푸드 시장 정조준

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동결건조 제조시설 FFR 등록 완료

올해 상반기 내 생산능력 2배 확대

바이오 펫푸드 스타트업 림피드는 이달 중 미국 내 자사 브랜드를 출시하며 미국 시장 공략에 본격적으로 나선다고 11일 밝혔다.

림피드는 지난해 11월 미국 식품의약국(FDA)에 자체 동결건조 제조시설에 대한 식품시설등록(FFR)을 완료했다. 이로써 국내에서 생산한 동결건조 펫푸드를 미국으로 직접 수출할 수 있게 됐다.

FDA FFR은 미국으로 식품을 수출하려는 해외 식품 제조시설을 대상으로 한 필수 등록 제도다. 특히 펫푸드는 미국 내에서 엄격한 안전 규제를 받는 품목으로, 제조시설의 위생관리와 품질시스템이 FDA 기준을 충족해야만 등록이 가능하다.

림피드는 FDA 인증과 함께 생산 인프라 확충도 추진하고 있다. 기존 시설 인근에 추가 공장을 확보해 생산 라인 증설을 진행 중이며, 올해 상반기 안에 생산능력(CAPA)을 기존 대비 2배 수준으로 확대할 예정이다. 이를 통해 림피드는 국내 브랜드 '트러스티푸드'와 수출용 제품을 동시에 안정적으로 생산하는 체계를 구축하고, 해당 인프라를 향후 글로벌 시장 공략의 핵심 경쟁력으로 삼겠다는 계획이다.

미국 펫푸드 시장은 연간 540억 달러(약 75조원)에 달하는 세계 최대 규모 시장이다. 동결건조 사료 등 프리미엄 대안사료 부문을 중심으로 연평균 5~9% 성장하고 있다. 동결건조 사료는 영양소 파괴를 최소화하면서도 장기 보관이 가능해 미국 소비자들 사이에서 인기가 높은 것으로 알려졌다.





김희수 림피드 대표는 "FDA 인증은 글로벌 수준의 품질관리 시스템을 인정받았다는 의미"라며 "이달 중 미국 첫 수출을 시작으로 K펫푸드의 우수성을 세계 시장에 알리겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

