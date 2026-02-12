"병원 옮겨도 진료기록 이어지게"…정보교류 참여기관 1만개 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, 작년 진료정보 181만건 교류 '역대 최대'

공공서비스 연계 강화로 행정절차 간소화

앞으로 환자가 병원을 옮길 때마다 진료기록 사본이나 영상 CD를 직접 챙겨야 하는 번거로움이 사라진다.

보건복지부는 의료기관 간 환자의 진료기록 공유를 지원하는 '진료정보교류 사업' 참여 의료기관이 처음으로 1만개소를 넘어섰다고 12일 밝혔다.

진료정보교류 사업은 환자가 다니던 병원에서 새로운 병원으로 이동할 때 의료기관이 직접 진료기록을 확인하고 진료에 활용할 수 있도록 지원하는 제도다. 환자가 사업 참여에 동의만 하면 매번 진료기록을 직접 발급받아 제출하지 않아도 의료진이 시스템을 통해 정보를 확인할 수 있다.

복지부에 따르면 현재 참여 의료기관은 총 1만332개소이며, 지난 한 해 동안 공유된 진료 정보는 영상정보를 포함해 약 181만건에 달해 역대 최고 기록을 달성했다.

다만 컴퓨터단층촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI) 등과 같은 고용량 영상정보까지 공유할 수 있는 의료기관은 약 600개소에 그치고 있다. 전자의무기록(EMR)과 의료영상저장전송시스템(PACS) 등에 추가적인 시스템 개선이 필요하기 때문이다.

복지부는 오는 4월부터 의료기관을 대상으로 진료정보교류 확산 사업을 추진할 계획이다. 상급종합병원 구조전환 지원사업, 포괄 2차 지원사업 등 병원 간 진료 협력이 필요한 주요 정책과 연계해 사업 참여를 적극 지원한다.

진료정보교류 시스템 개선을 추진해 도서·산간 지역 등 의료취약지에 있는 의료인과 협력병원의 의료인 간 협진을 강화하고, 정보 유출 방지를 위해 개인정보 보호와 보안관리 체계도 한층 촘촘하게 구축할 예정이다.

공공서비스와의 연계도 강화한다. 현재 시스템이 병역판정, 상이등급 판정, 산재 판정, 장애 심사 등 다양한 행정 절차에 활용되고 있는데, 이를 통해 국민이 직접 병원에서 사본을 발급받아 정부기관에 제출해야 하는 불편함을 크게 줄일 수 있게 된다.





최경일 복지부 의료정보정책과장은 "진료정보교류 참여 의료기관이 1만개를 넘어선 것은 환자 중심의 진료협력체계가 의료 현장 전반에 자리 잡고 있음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 진료정보교류와 공공서비스 연계를 지속해서 확대해 국민이 체감할 수 있는 의료서비스 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

